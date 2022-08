Lavavajillas: ¿Debo dejar la puerta abierta al final del lavado?

El lavavajillas es un electrodoméstico que nos ha salvado la vida muchas veces y aún lo sigue haciendo. Sobre todo si tenemos una familia numerosa o durante una comida o cena con amigos. De hecho, el lavavajillas nos ahorra mucho tiempo, permitiéndonos lavar todo lo que hemos ensuciado en muy poco tiempo. Pero, ¿cómo debemos comportarnos cuando termina el lavado? Solemos dejar la puerta abierta , incluso después de haber recogido todos los platos que había en su interior. Probablemente para dejar que se enfríe y se seque. Pero, ¿estamos seguros de que esta es la mejor opción?

Puerta del lavavajillas ¿abierta o cerrada?

El lavavajillas es sin duda un electrodoméstico útil, pero no siempre sabemos utilizarlo correctamente, así como el resto de electrodomésticos de nuestra casa. El mal mantenimiento suele ser el principal motivo que condena a los electrodomésticos a una vida corta, precisamente porque no hemos sabido cuidarlos. Por lo tanto, incluso el lavavajillas puede correr este riesgo, manifestando algunos problemas.

Ya hemos visto el truco para acabar con el olor del lavavajillas , pero no debes ceñirte únicamente a estos consejos. Por lo tanto, intenta realizar controles periódicos para asegurarte de que tu electrodoméstico dure mucho tiempo. En este sentido, la posición de la puerta después del lavado también puede marcar la diferencia. Normalmente, una vez terminado el lavado, se abre la puerta. Pero, ¿es lo correcto?

Ten la seguridad de que si siempre has hecho esto, has de saber que nunca te has equivocado. Dejar la puerta abierta es, de hecho, la mejor actitud para evitar daños o averías. Y si lees el folleto de instrucciones verás que la mayoría de fabricantes lo recomendarán. De hecho, dejar la puerta abierta significa dejar escapar el vapor y permitir que los platos se sequen rápidamente.

De esta forma, no solo la vajilla estará listo para usar, sino que evitará esas molestas rayas que podrían aparecer en platos y vasos. Pero no solo eso, si no dejas la puerta abierta, esos malos olores que mencionamos anteriormente podrían manifestarse. También en este sentido, es mejor programar el lavado a temperaturas máximas solo una vez al mes, evitando la acumulación de depósitos que también podrían provocar el mal olor.

Pero la puerta abierta puede no ser suficiente para dejar escapar el vapor. Esto sucede especialmente en cocinas pequeñas. Y si hay muebles de madera al lado del lavavajillas, se recomienda abrir las ventanas: no querrás que se hinchen, ¿verdad?, debes saber que esto no afectará la limpieza de los platos.