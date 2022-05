¿Conoces el kiwano o melón cornudo ? Probablemente no, pero esta fruta es realmente buena para la salud. Una fruta que a pesar de su aspecto exótico, lo cierto es que se cultiva en España y se puede comprar en muchas fruterías, de modo que si lo ves, no dudes en comprarlo y probarlo. Una fruta que es rica en vitamina C, vitamina A, vitamina B6, magnesio, hierro y calcio, y que tiene además muchos más beneficios para nuestro organismo, de modo que te explicamos ahora más sobre el Kiwano, la fruta con cuernos que se cultiva en España y que está llena de propiedades.

Kiwano, el melón con cuernos

Seguramente lo habrás visto en algún supermercado o en alguna frutería. Tiene la forma de un melón pequeño del que nacen pequeños cuernos. Es el kiwano que también se llama melón o pepino cornudo dado que pertenece a la familia del pepino y que si bien es oriundo de África, también se cosecha en nuestro país.

De hecho su cultivo se ha extendido por muchos países desde Australia a Nueva Zelanda, donde le pusieron el nombre de kiwano, si bien ellos mismos también «rebautizaron» al kiwi cuando comenzaron a cultivarlo ya que su nombre «real» es grosella china.

También se puede encontrar en Estados Unidos, en Chile, Argentina e Israel. Y en el caso de España, la zona de cultivo de esta exótica fruta es la costa granadina, en concreto en Almuñécar, aunque el número de cosechas todavía es bastante limitado y de ahí que las unidades que se venden cultivadas directamente en nuestro país son todavía escasas. De hecho, si los ves en la frutería deberás fijarte bien ya que posiblemente veas que la gran mayoría de kiwano viene de Nueva Zelanda, que se ha convertido en su principal productor, mientras que es en Estados Unidos donde más se consume.

Los beneficios del kiwano

Ya hemos avanzado algunos pero lo cierto es que el kiwano está lleno de beneficios. Este melón cornudo proporciona el 13 % del valor diario de hierro, que es necesario para la producción de glóbulos rojos y el transporte adecuado de oxígeno. Una fruta que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, ya que contiene magnesio y zinc, que están «estrechamente relacionados con la salud mental y la función cerebral.

No sólo eso. También se dice que el melón cornudo promueve la salud del corazón gracias a su contenido de potasio que reduce la inflamación y ayuda a regular la presión arterial. Una circulación saludable, un mejor estado de ánimo y una mejor salud del corazón son los principales defensores de la longevidad.

También investigadores han comentado sobre los «increíbles» beneficios para la salud de comer melón cornudo. De textura similar a la granada y la fruta de la pasión, el melón cornudo aparentemente mejora la función cognitiva, retarda el proceso de envejecimiento, neutraliza los radicales libres en el cuerpo y ayuda a la digestión.

Citando a la Organización Mundial de la Salud, se dice que el kiwano es «una fruta esencial en la lucha contra las enfermedades y la desnutrición». Las semillas de melón con cuernos contienen linóleo y ácido oleico, y este último «se cree que ayuda a reducir la presión arterial».

Por último, su pulpa contiene betacaroteno, que fortalece los mecanismos de defensa del organismo y apoya la salud de los ojos y la piel.