Los juguetes Furby han estado en el centro de la atención últimamente, pero no precisamente por su ternura y capacidad de comunicación con los niños. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ha alertado sobre estos adorables peluches, sospechando que podrían ser algo más que simples juguetes.

Los documentos publicados recientemente por 404 Media revelan que la NSA tenía serias preocupaciones sobre los Furbies en 1998-1999. En aquel entonces, la agencia prohibió llevar estos juguetes a sus oficinas, temiendo que pudieran ser utilizados como dispositivos de espionaje. ¿Un Furby, un espía? Parece descabellado, pero según la NSA, los Furbies podrían haber sido capaces de escuchar conversaciones y hasta aprender de ellas gracias a un supuesto «chip de Inteligencia Artificial».

En la lista de correo de la NSA, un empleado alertó sobre la presencia de un nuevo juguete con un chip de IA incorporado en una oficina que había visitado. Según su descripción, estos peluches podían aprender escuchando conversaciones cercanas y repetirlas en cualquier idioma. Llamados «Fropies», según el informante, estos dispositivos supuestamente tenían capacidad de grabación, lo que generó una gran preocupación en la agencia.

En respuesta a esta carta, la dirección de la NSA emitió una advertencia llamada «Furbie Alert», prohibiendo los dispositivos personales con capacidad de grabación, incluidos los juguetes Furby. La publicación de esta advertencia en The Washington Post en 1999 avivó aún más la inquietud dentro de la agencia.

Los empleados debatieron sobre el funcionamiento interno de los Furbies y las posibles implicaciones de seguridad. Algunos especularon sobre el almacenamiento de señales inalámbricas secretas a través del puerto IR del juguete, mientras que otros se preguntaban si los Furbies limpiaban los amortiguadores de las muestras de audio grabadas.

A medida que crecía la preocupación, la dirección de la agencia aconsejó a los empleados evitar discutir sobre Furby en la correspondencia oficial, temiendo que dichas conversaciones pudieran ser públicas bajo la Ley de Libertad de Información. Finalmente, se sugirió a los empleados abstenerse de hablar sobre el tema por completo.

Furby nación gracias a la colaboración entre Dave Hampton y Caleb Chung, quienes se inspiraron en la interactividad de Tamagotchi para concebirlo. Tras dos intentos fallidos de licenciar el prototipo, reclutaron a Richard C. Levy, experto en juguetes, quien facilitó la venta del Furby a Tiger Electronics. El debut público del Furby tuvo lugar en 1998 en la Feria Internacional Norteamericana del Juguete.

El Furby rápidamente se convirtió en un éxito navideño, con 1,8 millones de unidades vendidas en la temporada de 1998. La demanda fue tan alta que los precios de reventa alcanzaron los 100 dólares, e incluso más en subastas. Este éxito llevó a Hasbro a adquirir Tiger Electronics en 1998. El juguete no solo fue popular entre los niños, sino que también atrajo la atención de los hackers debido a su avanzada tecnología de audio y sus diversas interfaces sensoriales.

Tras un breve declive en las ventas, el Furby resurgió en 2005 con la serie Emoto-Tronic, que representaba emociones. En 2012, Hasbro lanzó una nueva línea de Furbies, que fue galardonada como el mejor juguete del año en el Reino Unido. A lo largo de los años, se han lanzado varias generaciones, cada una con características únicas y nuevas funciones. Desde la primera edición hasta la última serie de 2023, el Furby ha mantenido su encanto y su capacidad para cautivar a niños y adultos por igual.

Inteligencia Artificial

En 2023, Jessica Card, una estudiante de Ciencias de la Computación de la Universidad de Vermont, logró conectar ChatGPT a un Furby, tal y como ha compartido en un video que ha generado gran revuelo. En la grabación, se muestra la parte electrónica del juguete conectada a una Raspberry Pi, utilizando un sintetizador de Inteligencia Artificial para proporcionarle una voz. En el video, Card hace la pregunta intrigante: «¿Existe un secreto de los Furbies para conquistar el mundo?»

Después de un breve lapso de tempo, el Furby responde en un tono amigable pero inquietante, revelando: «El plan de los Furbies para dominar el mundo consiste en infiltrarse en los hogares, y luego utilizar su avanzada tecnología de inteligencia artificial para manipular y controlar a sus dueños. Lentamente expandirán su influencia hasta que tengan un dominio completo sobre la humanidad».

Esta fusión entre ChatGPT y Furby ha generado un gran debate en torno a las posibles implicaciones que podría tener la Inteligencia Artificial. Mientras tanto, la pregunta sobre los planes de los Furbies para dominar el mundo ha planteado inquietudes sobre los límites entre la ficción y la realidad en el mundo de la tecnología.

Sin embargo, los expertos señalan que no hay necesidad de alarmarse ante las revelaciones del Furby; más bien, se trata de una prueba simple para explorar las capacidades del juguete en combinación con la IA.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG

— jessica card (@jessicard) April 2, 2023