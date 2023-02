Jamás hagas esto: lo que debes evitar si te encuentras dinero en un cajero

Encontrarse dinero por la calle no es habitual pero es el deseo de prácticamente cualquier persona, dinero «de verdad», en una buen cantidad, no una monedita que se le haya podido caer a cualquiera, pero claro, ¿qué hacer si te encuentras dinero en más que una simple moneda?. Si alguna vez te has planteado qué hacer si te encuentras dinero en el cajero cuando vas a sacar efectivo, sigue leyendo y te contamos qué debes hacer y, sobre todo, lo que debes evitar si no quieres tener un problemón legal bastante serio.

Si encuentras dinero en el cajero, ¿te lo puedes quedar?

Millones de personas en todo el mundo utilizan los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo de sus cuentas, y aunque es obvio que cuando metes la tarjeta no te vas hasta que tienes el dinero guardado, lo cierto es que un despiste o un error puede hacer que te vayas sin el dinero, por ejemplo que tarde en salir por un error y te vayas pensando que la operación se canceló pero salga un minuto después… y ya no estés allí para cogerlo.

Una persona llega a un cajero y se encuentra billetes en el dispensador porque quien fue a sacar dinero antes se fue sin ese dinero. Ante esta situación lo primero que se plantea es el dilema moral de si quedarse el dinero o notificarlo al banco para que se lo vuelvan a ingresar a su legítimo dueño. En el caso de que haya personas que crean que se pueden quedar ese dinero libremente porque se lo han encontrado y no se lo han quitado a nadie, lo cierto es que legalmente no se considera así.

El artículo 615 del Código Civil establece que tanto los billetes como una tarjeta que te encuentres en un cajero automático «deberán restituirse a su anterior poseedor», y si no se sabe quién es, se deberá entregar a la entidad bancaria para que haga las pertinentes averiguaciones y así gestionar la devolución. Si el banco está cerrado en ese momento, lo que dicta ese artículo es que se debe contactar con las autoridades, por ejemplo Policía Local, para comunicar el hallazgo y que quede constancia de que lo has devuelto.

Si una persona decide quedarse en dinero en lugar de devolverlo, estará incurriendo en un delito de apropiación indebida que será castigado en función de la cantidad encontrada y no devuelta. La ley deja clara la obligación de devolver tanto el dinero como la tarjeta, y no conocer la ley no exime de cumplirla, por lo que no será excusa alegar desconocimiento, la multa puede ser de uno a tres meses si la cantidad supera los 400 euros, y la cuantía de la multa deberá decidirla un juez.