Los inventos más raros e inútiles del siglo XX

Durante el siglo XX se produjeron un gran número de innovaciones tecnológicas que cambiaron el mundo, como el automóvil o Internet, entre otras muchas. Sin embargo, también hay otros inventos del siglo XX que pasaron a la historia no por su utilidad, sino más bien por todo lo contrario.

Laringófono

El laringófono se creó a finales de los años 20 como un invento revolucionario, pero se quedó en nada. Incluso se mostró en una exposición en Londres. Era un aparato que únicamente transmitía las vibraciones de las cuerdas vocales al colocar el micrófono pegado a la garganta. Según su creador, estaba diseñado que querían molestar a su mujer o amante con este ruido.

Tabla de surf motorizada

Joe Gilpin inventó la tabla de surf motorizada en el año 1948 con un propósito muy claro: que los deportistas no tuvieran que hacer ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, no tuvo ningún éxito y hasta la fecha no se conoce ningún aficionado que la haya utilizado.

Paraguas para el cigarro

Por increíble que parezca, en los años 50 nació un paraguas para el cigarro. Tal y como propio nombre se indica, estaba pensado para que los fumadores pudieran pasear bajo la lluvia sin que su cigarro se apagara.

Ruedas iluminadas

En 1961 se presentaron en el mercado unas ruedas de lo más curiosas. Eran neumáticos para coches fabricados con caucho sintético y en cuyo interior tenían varias lámparas que los iluminaban. Terminaron siendo un absoluto fracaso.

Jaula para bebés

La jaula fue diseñada 1922. En aquel entonces se sabía que pasar tiempo fuera era beneficioso para los bebés, así que Emma Read creó una jaula que se colocaba en la ventana para que los niños pudiera tomar el aire. Aunque parecía una idea revolucionaria porque las viviendas no tenían terraza o balcón, el invento fue un fracaso.

Electrómetro

L. Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción y fundador de la Iglesia de la Cienciología, se preguntaba si los tomates lloraban cuando son cortados. Pues bien, no tuvo mejor idea que crear un electrómetro para determinar si los tomates sufrían. No logró resultados interesantes para la ciencia.

Maletín anti-ladrones

El inventor John H Rinfret creó el maletín anti-ladrones en el año 1963. La idea era muy sencilla: cuando un ladrón fuera a robar a alguien, la víctima podía tirar de una cadena para que el fondo del maletín se desprendiera y el contenido quedara dispersado por el suelo.

¿Cuál de estos inventos del siglo XX te parece más absurdo?