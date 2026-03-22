El ingenioso refrán primaveral que sólo entienden en Galicia, aunque también tendría sentido en otras regiones

Los refranes son pequeñas píldoras de conocimiento popular y en Galicia tienen el honor de decir que los tienen a puñados. Por su clima, los más famosos hacen referencia al tiempo, y hay uno ideal para la primavera.

Y es que uno de los más curiosos, pero que podría aplicarse en muchas otras zonas de España, es perfecto para este mes: Cobras en marzo, neve en abril. Un dicho que relaciona a la fauna con el frío.

El refrán no sólo es importante por su sonoridad o tradición, sino porque demuestra cómo la sabiduría popular y las expresiones de Galicia nacen a partir de la observación de la naturaleza.

El refrán gallego perfecto para saber qué tiempo hará en primavera

Según explica José Sesto en El refrán y su sombra, Cobras en marzo, neve en abril resume de forma muy gráfica una creencia popular gallega sobre el tiempo en primavera.

Según este dicho, si en marzo empiezan a verse serpientes (señal de que el frío del invierno parece haber terminado) es posible que en abril llegue una nevada tardía que vuelva a traer el frío.

La explicación tradicional señala que cuando en marzo abundan los reptiles, algunos interpretan que el invierno aún no ha dicho su última palabra. En ese caso, abril podría traer nieve inesperada y obligar a la primavera a comenzar con temperaturas casi invernales.

El refrán refleja perfectamente el carácter cambiante del clima primaveral, especialmente en el norte de España. Después de unos días templados, el tiempo puede dar un giro repentino y devolver el frío cuando ya parecía que había pasado. Por eso, también podría aplicarse a otras regiones.

Por qué las serpientes siempre han estado vinculadas al refranero español

Las serpientes han estado rodeadas de superstición desde tiempos muy antiguos. En muchas culturas europeas se las ha relacionado con presagios, temores o explicaciones populares sobre fenómenos naturales.

En el propio comentario tradicional del refrán se reconoce que estos reptiles han cargado durante siglos con la culpa de muchos males desde la historia bíblica de Adán y Eva. Sin embargo, no siempre se puede responsabilizar a estos animales de todo lo que ocurre en la naturaleza.

De hecho, el refrán no habla tanto de las serpientes como del comportamiento del clima. La aparición temprana de estos animales simplemente indicaría que el invierno ha sido suave o que las temperaturas han subido antes de lo habitual.

Otras expresiones gallegas que deberíamos utilizar en el resto de España

Galicia tiene muchos refranes, que en el resto de España casi no conocemos. Al tener su propio idioma, el gallego, también tienen expresiones únicas. Hay una en concreto que deberíamos aprender: enxebre.

Aunque no tenga una traducción directa, podríamos definir enxebre como algo tradicional, auténtico y profundamente gallego. Sobre todo en el sentido de que no ha recibido contaminaciones de fuera de la región.

Por ello es habitual oírlo cuando se habla de comida o de fiestas populares. Es decir, es una manera de destacar no sólo que es magnífico, sino que respeta al máximo la identidad gallega.

Eso hace que no sólo se puede aplicar a estos ámbitos, sino que también se puede decir de una persona. Por ejemplo, alguien que hable perfectamente gallego y con un acento adecuado.