La hipótesis sobre los extraterrestres que ha dejado a los expertos de Harvard sin palabras: es insólita

Los expertos de Harvard están en shock ante una nueva hipótesis que pone los pelos de punta y tiene que ver con los extraterrestres. Estos seres que pueden venir de cualquier parte del universo y demostrar que el ser humano no es la única especie inteligente, despiertan el interés de millones de personas.

Desde series de televisión, películas o documentales, miramos al cielo esperando ver alguna señal sobre la llegada de otros que puedan ayudarnos a encontrar sentido a la vida y al propio universo. Por lo que, esta nueva hipótesis puede cambiarlo todo.

Los expertos de Harvard se quedan sin palabras

Si le preguntamos a cualquier científico si cree que estamos solos en el universo, su respuesta será muy clara, un no rotundo. La teoría de Fermi nos dice que hay una paradoja entre las amplias posibilidades de que haya vida extraterrestre y la falta de pruebas que tenemos de ella.

Puede que algunos gobiernos si que hayan decidido esconder estas pruebas. El impacto de la llegada de los extraterrestres añadiría una nueva amenaza para la seguridad mundial y rompería con las teorías de las religiones actuales, que colocan al hombre como el centro de la creación.

Hay muchas posibilidades de que haya más seres inteligentes que acaben dando lugar a nuevas religiones o formas de entender el mundo. En esencia estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante y que deberían ser inminentes que los descubramos.

De hecho, son muchos los expertos en seguridad o pertenecientes a las fuerzas aéreas que han dado pie a una serie de elementos que han ido llegando poco a poco. Es decir, han dado pruebas de que realmente no estamos solos, aunque nadie se ha atrevido a mostrarlas. Todo son palabras que parece que se lleva el viento.

Lo peor de estas hipótesis es que seguramente serán ciertas, pero la última de las conclusiones a las que ha llegado la ciencia es digna de un guion de una película de ciencia ficción. Realmente nos invita a conocer una serie de elementos que quizás no terminan de ser del todo correctos o sí.

Estamos ante una nueva visión del fenómeno ovni que pone al ser humano en un centro mayor. Quizás como parte de algo más y que realmente puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante.

Esta es la nueva hipótesis sobre los extraterrestres

Los extraterrestres son un tema muy común en el imaginario colectivo. Forma parte de la ciencia ficción, aunque a partir de ahora quizás acabe siendo parte de la ciencia más absoluta. Un grupo de expertos de Harvard no ha dudado en lanzar una hipótesis en forma de artículo que nos traslada a un presente digno de un guion de televisión.

El artículo se llama: ‘La hipótesis criptoterrestre: un argumento a favor de la apertura científica a una explicación terrenal oculta para fenómenos anómalos no identificados’ y solo con el resumen nos podemos hacer una idea de la teoría científica que han trazado estos expertos de Harvard.

Tal y como dice este resumen: «En los últimos años, se ha visto una creciente atención pública y, de hecho, preocupación con respecto a los fenómenos anómalos no identificados (UAP). Las hipótesis para tales fenómenos tienden a dividirse en dos clases: una explicación terrestre convencional (por ejemplo, tecnología creada por el hombre), o una explicación extraterrestre (es decir, civilizaciones avanzadas de otras partes del cosmos). Sin embargo, también existe una tercera clase minoritaria de hipótesis: una explicación terrestre no convencional, fuera de la visión consensuada predominante del universo. Esta es la hipótesis ultraterrestre, que incluye como subconjunto la hipótesis «criptoterrestre», es decir, la noción de que la UAP puede reflejar actividades de seres inteligentes ocultos sigilosamente aquí en la Tierra (por ejemplo, bajo tierra) y/o sus alrededores cercanos (por ejemplo, el luna), y/o incluso «caminar entre nosotros» (por ejemplo, hacerse pasar por humanos). Aunque es probable que la mayoría de los científicos consideren esta idea con escepticismo, tal es la naturaleza de algunos UAP que sostenemos que esta posibilidad no debe descartarse sumariamente y, en cambio, merece una consideración genuina con un espíritu de humildad y apertura epistémica».

Los extraterrestres no solo estarían ya en nuestro planeta, sino que vivirían en él después de muchos años creando una hipótesis que acabará siendo lo que marque la diferencia. Siendo una de las teorías más extendidas sobre uno de los problemas que más polémicas generan.

Son los que vienen de lejos los que no se quieren hacer notar, sino que saben muy bien como mezclarse con nuestra especie a través de disfraces caminando entre humanos o viviendo bajo tierra. Todo un guion para una nueva serie o película que quizás nos regale una realidad que supera a la ficción.