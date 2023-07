Heinz aclara la duda que todos tenemos sobre el kétchup: lo estábamos haciendo fatal hasta ahora

El kétchup es una de las salsas más conocidas y consumidas en todo el mundo. Existe la creencia de que nació en China, pero lo cierto es que se trata de una salsa agridulce de origen chino. Ahora bien, el kétchup moderno, tal y como lo conocemos en la actualidad, sí se creó en Estados Unidos. Fue Henry J. Heinz quien decidió añadir el tomate a la receta original y fue un gran éxito.

A día de hoy, todos tenemos un bote de kétchup en casa, aunque no todos lo guardamos en el mismo sitio. Hay quienes lo tienen en la nevera. mientras que otros prefieren conservarlo a temperatura ambiente. ¿Quién tiene razón? Para acabar con esta pregunta de una vez por todas, Heinz ha explicado a través de sus redes sociales cuál es el mejor lugar para guardar el kétchup, y ha sido muy claro al respecto.

“Para tu información. El kétchup va a la nevera”, ha dicho la compañía estadounidense. Para saber dónde guardan esta salsa los usuarios, Heinz ha hecho una encuesta en Twitter: el 63,2% ha respondido que en la nevera y el 36,8% en el armario.

Ahora bien, Heinz ha explicado que por la acidez natural del kétchup, este puede permanecer «estable» en el armario o en la despensa. Sin embargo, una vez abierto, lo mejor es guardarlo en la nevera para que conserve sus propiedades. Esto es algo aplicable a todas las salsas: mostaza, barbacoa, etc.

Sin embargo, la respuesta de la empresa no ha sido del agrado de muchos usuarios: «¡¿Os gusta el kétchup frío sobre la comida caliente?!»; «La primera vez que vi a alguien ponerlo en la nevera fue hace ocho años, busqué un microondas y lo calenté para mi comida».

FYI: Ketchup. goes. in. the. fridge!!!

— Heinz (@HeinzUK) June 27, 2023