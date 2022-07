El compromiso es algo realmente importante. Porque es tener fe y confianza con otra persona. Puede ser por una pareja, un amigo o un compañero de trabajo. Así que debemos repasar estas mejores frases sobre el compromiso. No te las piernas y repásalas cada vez que tengas que estar seguro de lo que quiere decir esta palabra.

Son de diferentes autores, algunos conocidos y que han pasado a la historia por cantidad de nombres destacados.

Cuáles son las mejores frases sobre el compromiso

El amor, por encima de todas las cosas, es un compromiso con tu elección. Rob Liano

Se necesita un profundo compromiso con el cambio y un compromiso aún más profundo para crecer. Ralph Ellison

Los grandes cambios no suceden de inmediato, pero con esfuerzo incluso lo difícil se puede volver sencillo. Bill Blackman

El carácter nos saca de la cama, el compromiso nos mueve a la acción y la disciplina nos permite continuar. Zig Ziglar

El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida, sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social. Juan Pablo II

No me des un papel, puedo conseguir el mismo abogado que te lo entregó para romperlo. Pero si me das la mano, eso es para toda la vida. Jerry Lewis

La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la habilidad de elegir, y comprometerme yo mismo con lo que es mejor para mí. Paulo Coelho

El compromiso individual al esfuerzo grupal, eso es lo que hace funcionar a un equipo, a una compañía o a una civilización. Vince Lombardi

Creo que ser un líder es hacer que otros acepten una visión, una iniciativa o asignación de forma que sientan que tiene un propósito, una propiedad, un compromiso personal y una causa común. Melanne Verveer

Para aumentar tu eficacia, haz de tus emociones subordinados a tus compromisos. Brian Koslow. Son frases sobre el compromiso.

Sin compromiso, no puede haber profundidad en nada, ya se trate de una relación, un negocio o un hobby. Neil Strauss

Si hice un compromiso, me mantengo firme en ese compromiso e intento hacerlo realidad. Porque cuando te conviertes en líder, la cosa más importante que tienes es tu palabra, tu confianza. De ahí es donde viene el respeto. Michelle Obama

Tenemos que reconocer que no puede haber relaciones a menos que haya un compromiso, a menos que haya lealtad, a menos que exista el amor, la paciencia, la persistencia. Cornel West

La productividad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. Paul J. Meyer

El liderazgo contiene ciertos elementos de una buena gerencia, pero necesita que inspires, que crees una verdadera y duradera confianza, un compromiso más profundo que la redacción de cualquier contrato de trabajo. Stanley A. McChrystal