El fenómeno de los «7 soles» en China: qué es y por qué ha causado un gran revuelo a nivel mundial

Un gran revuelto a nivel mundial ha llegado con el fenómeno más extraño jamás grabado, los 7 soles han aparecido en China. Como si fuera un espectáculo de ciencia ficción, esta zona del mundo ha sido testigo de un fenómeno muy poco común. En el cielo no había solo un sol, sino que había alguno más. Por lo que, hemos podido ver un evento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Siendo un elemento que ha generado multitud de comentarios en redes sociales. Unas fotos que han acabado siendo lo que obligue a los expertos a explicar qué es lo que estaba pasando. Esta imagen de los 7 soles quedará para siempre en la retina de los habitantes de este lugar, pero también en otros puntos del mundo que han podido ver esta fotografía. Parecía que fuese una foto trucada, pero lo que llegaba podría acabar siendo un cambio importante en la manera de ver el mundo y en especial, este elemento que puede ser el que marque la diferencia. La ciencia tiene explicación para todos estos fenómenos que pueden parecer imposibles de creer.

El fenómeno de los 7 soles que ha aparecido en China

China se ha convertido en el objeto de estudio de los expertos que han podido responder una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Gracias a las redes sociales podemos ver en vivo y en directo lo que pasa en el mundo.

En este caso, nos enfrentamos a una situación que realmente puede acabar convirtiéndose en una señal casi apocalíptica. Todo lo que pasa en el cielo puede dar miedo, esos bólidos o luces que parecen son siempre motivo de controversia, pensando que son naves extraterrestres o representan una amenaza.

Estamos acostumbrados a ver caer estos elementos que vienen de lejos y que pueden incluso iluminar las noches más oscuras, pero lo que nadie esperaba es asistir a un fenómeno en el que el sol sería el protagonista. Los siete soles son los que marcarán un proceso que puede ser más común de lo que nos imaginamos.

Los expertos han arrojado algo de luz a este tipo de fenómeno que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Una opción que nos ha dado algunos datos que quizás no sabíamos ni que existían.

Esto es lo que pasó en China y el motivo por el que ha causado tanto revuelo

Los eventos astronómicos de este verano ponen los pelos de punta. La inusual actividad del Sol nos ha traído una serie de elementos que no se veían en años. Auroras boreales en latitudes extrañas y también algún que otro detalle del Sol que pueden acabar siendo fuente de teorías extrañas.

Los expertos de El Tiempo nos explican el fenómeno de los 7 soles de China: «Un parhelio, también llamado «falso sol» o «perro solar», es un fenómeno atmosférico que ocurre cuando la luz solar se refracta en cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Estos cristales se encuentran comúnmente en nubes cirrostratos, que son nubes delgadas y altas formadas a altitudes superiores a 6.000 metros».

Siguiendo con la misma explicación: «La refracción de la luz a través de estos cristales crea la ilusión de varios «soles» alineados alrededor del sol real. La intensidad y el número de soles visibles pueden variar, dependiendo de la disposición y tamaño de los cristales de hielo. En el caso reportado en China, la disposición de los cristales fue tal que generó la impresión de siete soles en el cielo, un evento particularmente espectacular y poco común».

Lo extraño de este fenómeno es el momento en el que se ha producido: «El parhelio es más probable en lugares fríos, donde las condiciones atmosféricas permiten la presencia de cristales de hielo en las nubes. Esto significa que los países con climas fríos, como aquellos en las regiones polares, son más propensos a presenciar este fenómeno. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier parte del mundo si se dan las condiciones adecuadas, que incluyen la presencia de nubes cirrostratos y un ángulo bajo del sol. Aunque no es un fenómeno exclusivo de China, su aparición con tal claridad y el número de soles observados hacen de este un evento particularmente raro. En otros lugares, es más común ver sólo dos o tres soles adicionales, no siete como en este caso. Los parhelios son más comunes al amanecer o al atardecer, cuando el sol está bajo en el horizonte. No obstante, también pueden aparecer durante el día, especialmente en invierno. Este fenómeno ha sido registrado a lo largo de los siglos y ha sido interpretado de diversas maneras, desde presagios hasta signos divinos».