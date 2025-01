El famoso apellido español que surgió en los orfanatos: la curiosa historia que esconde

La curiosa historia que esconde un famoso apellido español que surgió en los orfanatos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Conocer los orígenes de este tipo de apellidos pueden ser los que nos ayuden a conocer un poco más lo que tenemos por delante. Esa búsqueda de unos ancestros que pueden decirnos un poco más de nuestra propia historia o la de nuestra familia. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de procesos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Hay una historia oculta detrás de una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que nos puede decir mucho de nosotros mismos. A la hora de conocer el lugar en el que empezó nuestro día a día o nuestra aventura, debemos conectar en cierta manera con un nombre y apellidos que van de la mano. Tenemos la suerte de disponer de una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni pensado. La curiosa historia que esconde este apellido español te trasladará a los antiguos orfanatos que dieron lugar a su origen.

La curiosa historia que esconde este apellido

Los españoles tenemos la suerte de tener los dos apellidos visibles, es decir, la pareja los conserva ambos y pasan uno de ellos a la descendencia. Algo que no sucede en otros países en los que el apellido del hombre es el que acaba siendo el que adopte la mujer.

En este cambio de identidad, se hace más difícil sumergirse por el linaje familiar masculino. Aunque en realidad, estamos ante un detalle que quizás hasta ahora no pensábamos, el apellido de la mujer se acabará perdiendo de una manera que quizás hasta ahora no pensábamos.

La realidad es que, en el pasado, el linaje familiar ha quedado especialmente modificado por algunos retos que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran tan intensos. Hace unos años, sin los sistemas de control de natalidad y con recursos limitados, muchas eran las familias que no podían mantener a sus hijos.

En esos casos, los orfanatos acabarían siendo los que realmente sirvieron para poder darles a esas personas un futuro. En ellos mismos se gestaron unos apellidos que hoy en día están muy presentes y pueden acabar siendo los que marquen el futuro siendo los orígenes de nuestros apellidos actuales.

Este es el apellido que nació en los orfanatos

Los expertos en genealogías son los que nos acabarán de dar una serie de elementos que serán los que marcarán el futuro. Gracias a ellos conocemos un poco más el pasado para poder dar un paso hacia delante en muchos sentidos. Esta carga que llevamos encima quizás acabe siendo de lo más especial.

Tal y como nos explican desde el blog de tataranietos genealogía viva: «Quizás no te hayas dado cuenta hasta ahora pero Expósito es un apellido con mucha carga emocional.

Los expósitos fueron esos bebés que a las pocas horas de nacer eran abandonados al anochecer en la puerta de una iglesia o en un torno ya que sus progenitores no querían o podían hacerse cargo de ellos.

Esta práctica fue bastante habitual en siglos pasados y se utilizaba de alguna forma como método de planificación familiar. Con anterioridad al siglo XX estas criaturas tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir aunque fueran recogidas y cuidadas en una casa cuna u orfanato».

Siguiendo con la misma explicación: «La palabra «Expósito» deriva del latín ex positus. Dicen que su etimología tiene origen en la época romana, cuando el pater familias decidía si reconocer a los hijos de su esposa o no. Si no lo hacía podía abandonar a ese recién nacido fuera de su casa, exponiéndolo para que muriera de inanición aunque si tenía suerte quizás otro hombre se hiciera cargo de él. Expósito fue y es más que un apellido, es una etiqueta que señalaba tanto a la persona que tenía padres incógnitos, padres desconocidos, como a sus descendientes ya que pregona a los cuatro vientos que en algún punto los orígenes son inciertos. No siempre se utilizó esta fórmula para dar apellido y no era la norma en todos los municipios. En algunos lugares se escogieron apellidos aleatorios de uso común, en otras se imponía el santo del pueblo o del día con o sin el «San» y en otras el nombre de la orden religiosa».

Hay que tener en cuenta que según los expertos: «No todas las personas que se apellidan Expósito o Espósito le dan importancia a su apellido, es el apellido que les ha tocado y ya está, pero otros que saben que eso es sinónimo de tener en alguna rama, casi siempre paterna, un ascendiente que pasó los primeros años de su vida en una inclusa o casa de expósitos no se sienten cómodos».