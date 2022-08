El extraño movimiento de la Tierra que levanta las alarmas

Desde hace algunos años, la Tierra parece tener un extraño movimiento que está causando alarma entre la comunidad científica. Un movimiento que no es otro que el hecho en sí de que gira más rápido que en el pasado , lo que da como resultado que los días sean cada vez más cortos, pero ¿a qué se debe esto? Intentamos darle una explicación a partir de lo que opinan los expertos y también, si es realmente motivo de alarma.

El extraño movimiento de la Tierra

Que los días son cada vez más cortos es algo que ya nadie duda. O de hecho, la comunidad científica lo tiene muy claro si hacemos caso los registros que llevan al respecto debido a que se ha descubierto que el movimiento de giro completo que realiza es cada vez más rápido. De hecho, este verano ha batido su propio récord de rotación.

El récord en cuestión se registró el 29 de junio, cuando el día duró poco menos de 24 horas, para ser exactos 24 horas menos 1,59 milisegundos. También el 26 de julio , el día duró 1,50 milisegundos menos.

El motivo por el que la Tierra cada vez más rápido

Después de casi dos siglos en los que la Tierra ha girado cada vez más despacio, las cosas han cambiado en los últimos 7 años de modo que la sorpresa entre los científicos es toda una realidad. “Desde 2016 hemos notado que la velocidad de rotación de la Tierra se acelera, por lo que la duración del día disminuye”, dice Christian Bizouard, astrónomo francés. Desde 1830, es decir, desde que existe este tipo de registros sobre el tiempo que tarda la tierra en girar, el fenómeno ha sido el contrario. Y por el momento, los científicos no saben por qué el planeta se está acelerando.

Sin embargo existe una teoría, que es la más aceptada, y que alude no sólo al aumento de velocidad de giro, sino también a su ralentización. Un efecto de aceleración desaceleración de la Tierra que se debe principalmente a la forma elíptica del planeta, y que lleva esa creencia de porqué la Tierra gira actualmente, cada vez más rápido.

El motivo parece ser el llamado «bamboleo de Chandler»; un fenómeno que tiene que ver con una ligera desviación en el eje de rotación de la Tierra; algo similar a cuando hacemos girar una peonza y vemos que tiembla cuando aumenta la velocidad o cuando parándose.

¿Debemos preocuparnos?

¿Esta entonces esta aceleración algo que tenga que preocuparnos? Según Bizouard no tendríamos nada que temer. En el transcurso de uno o dos años, la velocidad de rotación de la Tierra varía según la estación. Además, al margen del «bamboleo de Chandler»; otros elementos entran en juego como los vientos en la atmósfera o la mareas que también pueden tener que ver. Por otro lado, no se han hecho observaciones claras que puedan vincular este fenómeno con el cambio climático.