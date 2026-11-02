Los expertos en psicología explican qué significa cruzar los brazos al hablar: no siempre es una señal de enfado

Cruzar los brazos mientras hablamos con otra persona puede transmitir una impresión equivocada. Hay quienes interpretan esta postura como una señal de enfado, desinterés o rechazo, pero la psicología advierte que el lenguaje corporal no tiene un significado único. En determinadas situaciones, este gesto puede proporcionar comodidad, actuar como una forma de autoprotección o incluso favorecer la perseverancia en una tarea. Por eso, antes de pensar que alguien está molesto con nosotros porque mantiene los brazos cruzados, conviene observar el resto de sus gestos y tener en cuenta el contexto de la conversación.

Cruzar los brazos no significa estar enfadado

La comunicación no verbal desempeña un papel importante en las relaciones sociales, pero interpretar cada movimiento de manera aislada puede llevar a errores. Una persona puede cruzar los brazos porque tiene frío, porque esa postura le resulta cómoda o porque está escuchando atentamente. También puede hacerlo cuando se siente incómoda o necesita cierta distancia durante una conversación.

Un artículo señala que este gesto puede asociarse con distintas actitudes, como la ansiedad, el autocontrol o el interés, dependiendo de las circunstancias. Por tanto, no es correcto afirmar que todos los adultos que cruzan los brazos buscan protegerse o concentrarse, pero tampoco que necesariamente estén enfadados.

Una postura que puede relacionarse con la protección

La posición de los brazos modifica la manera en que colocamos el cuerpo y puede transmitir una sensación de protección. Un estudio publicado en 2015 analizó la relación entre cruzar los brazos y determinadas respuestas sociales. Sus resultados indicaron que esta postura podía asociarse con una mayor sensación de vulnerabilidad y con una orientación más defensiva en algunas situaciones.

La investigación incluyó tres estudios con 242 participantes. No obstante, sus resultados no permiten asegurar que cualquier persona que adopte esta postura esté experimentando inseguridad. El significado de un gesto depende de múltiples factores, por lo que debe interpretarse con prudencia y sin convertirlo en una especie de diagnóstico emocional.

Cómo interpretar el lenguaje corporal correctamente

Para comprender qué puede estar sintiendo una persona, es más útil observar el conjunto de su comportamiento que fijarse únicamente en sus brazos. La expresión facial, el tono de voz, la distancia interpersonal y el contenido de sus palabras aportan información adicional. También importa saber si esa persona suele adoptar la misma postura habitualmente.

En definitiva, cruzar los brazos no es una prueba de enfado ni una señal inequívoca de que alguien quiera cerrar una conversación. Puede responder a razones físicas, emocionales o simplemente a una costumbre. La mejor manera de evitar malentendidos es escuchar, observar el contexto y, si existe alguna duda, preguntar directamente en lugar de atribuir sentimientos a partir de un solo gesto.