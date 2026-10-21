Los expertos en psicología lo confirman: las personas que colocan la silla al levantarse no son sólo educadas, en realidad están demostrando respeto por el espacio compartido

Aunque pueda parecer un gesto cotidiano relacionado únicamente con mantener el orden, colocar la silla debajo de la mesa después de levantarse puede reflejar ciertos aspectos de la forma en que una persona se comporta y se relaciona con su entorno. Desde el punto de vista psicológico, este hábito puede interpretarse como una muestra de consideración hacia los demás, ya que demuestra atención a los espacios compartidos y una actitud respetuosa con quienes los utilizan.

Un análisis publicado en el portal Space Daily señala que las personas que acostumbran a colocar la silla en su sitio suelen prestar atención a pequeñas responsabilidades cotidianas sin esperar a que alguien se las recuerde. Esta actitud también podría reflejarse en otros aspectos de su vida, como darse cuenta que una persona está más callada de lo habitual y acercarse discretamente para preguntarle cómo se encuentra. Asimismo, en los grupos de amigos, pueden asumir tareas que pasan inadvertidas pero que contribuyen al bienestar colectivo.

¿Por qué hay personas que colocan la silla al levantarse?

En este contexto, colocar la silla en su sitio antes de marcharse puede ser una señal de que una persona tiene en cuenta algo más que sus propias necesidades. Al hacerlo, también piensa en quienes utilizarán ese espacio más adelante y se preocupa por mantenerlo en buenas condiciones. Éste pequeño gesto es habitual entre quienes dan importancia al orden, la constancia y el cumplimiento de sus responsabilidades personales y profesionales.

Según explican los psicólogos, esta conducta requiere prestar atención a lo que se está haciendo, en lugar de actuar en «piloto automático». Esta capacidad está relacionada con la atención plena o mindfulness, una práctica que consiste en mantener la conciencia en el momento presente. Según la psicología, cultivar esta forma de atención puede ayudar a reducir el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Una investigación respaldada por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) encontró una relación entre la meditación, la atención plena y determinados cambios medibles en áreas del cerebro implicadas en procesos como la memoria, el aprendizaje y la gestión de las emociones. Asimismo, otro estudio señaló que las prácticas de mindfulness pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, sobre todo en entornos urbanos.

«La capacidad humana universal y básica, que consiste en ser conscientes de los contenidos de la mente, momento a momento». (Simón, V. 2007).

Este gesto también se puede entender como una forma discreta de consideración hacia los demás, relacionándose con cualidades como la responsabilidad, la fiabilidad y la atención a los pequeños detalles de la vida cotidiana. Más allá de una simple cuestión de orden, se trata de una manera práctica de demostrar consideración por el entorno y por las personas que lo comparten. No obstante, este hábito por sí solo no permite definir la personalidad de alguien, aunque puede ser un ejemplo de cómo los pequeños gestos cotidianos favorecen una convivencia más respetuosa.

Modelo de personalidad de los cinco grandes

La teoría conocida como el «Modelo de los cinco grandes» surgió a partir de diferentes investigaciones cuyo objetivo era identificar los principales factores que permiten comprender la personalidad humana. Estos cinco componentes se identificaron a partir de una investigación en la que se analizaron las descripciones que unas personas hacían sobre la personalidad de otras, tal como recoge Goldberg (1993).

O: apertura a la experiencia . Este rasgo está relacionado con la disposición de una persona a explorar situaciones nuevas, descubrir ideas diferentes y buscar experiencias que le permitan ampliar sus conocimientos. Quienes presentan un nivel elevado de apertura suelen ser personas curiosas, imaginativas y atraídas por la cultura, el aprendizaje y la innovación.

. Este rasgo está relacionado con la disposición de una persona a explorar situaciones nuevas, descubrir ideas diferentes y buscar experiencias que le permitan ampliar sus conocimientos. Quienes presentan un nivel elevado de apertura suelen ser personas curiosas, imaginativas y atraídas por la cultura, el aprendizaje y la innovación. C: responsabilidad . El segundo factor se relaciona con el autocontrol, la organización y la capacidad para establecer estrategias que permitan alcanzar determinados objetivos. Las personas que destacan en este campo suelen planificar sus actividades con antelación, administrar bien su tiempo y mantener la constancia necesaria para cumplir sus compromisos.

. El segundo factor se relaciona con el autocontrol, la organización y la capacidad para establecer estrategias que permitan alcanzar determinados objetivos. Las personas que destacan en este campo suelen planificar sus actividades con antelación, administrar bien su tiempo y mantener la constancia necesaria para cumplir sus compromisos. E: extraversión . Hace referencia al grado de sociabilidad de una persona y a la manera en que se relaciona con su entorno. Este rasgo permite comprender hasta qué punto alguien disfruta de la compañía de otras personas y busca interacciones sociales.

. Hace referencia al grado de sociabilidad de una persona y a la manera en que se relaciona con su entorno. Este rasgo permite comprender hasta qué punto alguien disfruta de la compañía de otras personas y busca interacciones sociales. A: amabilidad . Refleja el nivel de consideración, respeto y tolerancia que una persona muestra hacia los demás. Este rasgo está estrechamente relacionado con la empatía, la cooperación y la predisposición a mantener relaciones interpersonales basadas en la confianza y el entendimiento mutuo.

. Refleja el nivel de consideración, respeto y tolerancia que una persona muestra hacia los demás. Este rasgo está estrechamente relacionado con la empatía, la cooperación y la predisposición a mantener relaciones interpersonales basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. N: estabilidad emocional. Relacionado con el neuroticismo y la estabilidad emocional, permite analizar cómo responde una persona ante las dificultades, el estrés, la incertidumbre y las situaciones que generan malestar. Las personas emocionalmente estables suelen afrontar los contratiempos con serenidad, gestionar mejor sus reacciones y recuperar el equilibrio después de superar las dificultades.

En definitiva, colocar la silla debajo de la mesa al levantarse es un gesto sencillo que puede reflejar respeto, responsabilidad y consideración por quienes comparten ese espacio.