Los expertos lo confirman: ve jubilando tu freidora de aire porque no es tan buena como pensabas

En los últimos meses, la freidora de aire se ha convertido en el electrodoméstico de moda en los hogares españoles. A medio camino entre un microondas y un horno, permite llevar una dieta equilibrada y saludable al ‘freir’ los alimentos sin utilizar aceite. Sin embargo, los expertos señalan que no es tan buena como todo el mundo se cree y que, al igual que el resto de aparatos, también tiene sus desventajas.

Inconvenientes de la freidora de aire

La reconocida farmacéutica y dietista, Boticaria García, compartió en ‘La Sexta’ su opinión sobre la freidora de aire, resaltando sus beneficios al requerir menos aceite, considerándola una opción saludable y económica con menos sustancias tóxicas en comparación con la fritura tradicional. No obstante, también señaló sus inconvenientes.

La experta en nutrición señala que la freidora de aire tiene algunos inconvenientes, como un mayor tiempo de cocción y limitaciones tanto en el tamaño de las porciones como para ciertos alimentos. Además, destaca que su eficacia depende de los hábitos culinarios de cada persona: si se consumen muchos fritos, esta opción puede reducir la cantidad de aceite, pero si se reemplazan alimentos saludables por productos procesados en la freidora, podría ser contraproducente.

«Depende principalmente de qué solamos cocinar en casa: si comes muchos fritos, te va a ayudar a disminuir la cantidad de aceite; pero si no comes muchos fritos, y vas a dejar de comer verdura al vapor por meterlas en el cacharro y meter patatas en el cacharro ya que lo tienes, pues no», advierte.

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también resalta algunas desventajas de este electrodoméstico: consume más energía que electrodomésticos como el horno o las freidoras tradicionales, presenta tiempos de cocción más largos en algunas recetas, su precio tiende a ser más elevado que las freidoras de aceite convencionales, y algunos modelos pueden generar un nivel de ruido notable durante su funcionamiento.

De igual manera, la freidora de aire no logra replicar la misma textura o sabor de los alimentos que poseen rebozados caseros a base de huevo y harina, como las croquetas.

Efectos en la salud

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), las acrilamidas, relacionadas con el cáncer de ovario, páncreas, mama y riñón, se forman naturalmente al cocinar alimentos ricos en almidón a altas temperaturas y baja humedad, como patatas y productos con harina de trigo. Sin embargo, la freidora reduce hasta un 90% las acrilamidas en comparación con la fritura en aceite, lo que contribuye a cuidar la salud de las personas.

Ahora bien, a pesar de la reducción de acrilamidas que ofrece la freidora de aire, es importante destacar que estas sustancias no desaparecen por completo. Aunque se disminuye su concentración, aún siguen presentes, lo que significa que este electrodoméstico no asegura la eliminación total del riesgo asociado a las acrilamidas.

Asimismo, se ha descubierto que cocinar pescado a altas temperaturas, incluso al utilizar una freidora de aire, puede provocar la oxidación del colesterol. Este proceso metabólico está relacionado con enfermedades coronarias, aterosclerosis y otras afecciones crónicas.

¿Y las ventajas?

Claro que no todo es negativo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también detalla una serie de ventajas de la freidora de aire.

La freidora de aire ofrece ventajas notables en la preparación de alimentos al cocinar con menos grasa y calorías. Es especialmente útil para alimentos prefritos congelados, reduciendo la necesidad de añadir más grasas.

Además, su consumo energético es menor en comparación con otros métodos de cocción, lo que la hace económica y eficiente, especialmente para porciones pequeñas. A esto hay que sumar que su limpieza es más sencilla que la del horno o la freidora de aceite, ya que la cesta se puede meter en el lavavajillas.