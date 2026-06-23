Un experto en plagas revela el lugar desconocido por el que entran las cucarachas en tu casa

Con el aumento de las temperaturas y la llegada del calor, es normal la aparición de todo tipo de insectos en nuestros entornos. En nuestros hogares solemos tener dos que son los más molestos: los mosquitos y las cucarachas. Las cucarachas aprovechan el calor para instalarse y reproducirse, y pueden aparecer por muchos focos localizados de nuestra casa.

El biólogo especialista en plagas Andreu García señala que estos insectos pueden acceder a los hogares a través de la cocina e incluso anidar en los recovecos y motores de las neveras.

La llegada a casa de los insectos

Las cucarachas entran en las casas en busca de supervivencia y utilizan aberturas mínimas gracias a sus cuerpos planos y flexibles. Estos insectos se ven atraídos por la comida, las migas que se caigan, la grasa en la cocina, comida de nuestras mascotas o basura que tengamos.

El alimento es clave para que asciendan a nuestros hogares, pero también buscan un sitio donde puedan anidar, sobre todo lugares húmedos. Por eso es importante vigilar goteras, tuberías que condensan agua y zonas húmedas bajo el fregadero. Buscan un lugar neutro donde protegerse del frío de invierno y el calor sofocante de verano.

Hay que vigilar los puntos de entrada de estos insectos, como pueden ser tuberías y desagües, grietas estructurales, puertas y ventanas mal selladas, o pueden viajar también por los conductos de ventilación.

Revisiones clave

Andreu recomienda revisar frecuentemente la parte trasera del frigorífico, el motor, debajo del fregadero, detrás del horno, ya que son los focos más comunes. También habría que echar un ojo a falsos techos, interior de cajones, y otros motores pequeños.

Medidas de prevención

Andreu García da una serie de prevenciones que debemos tener en cuenta para evitar llevarnos sorpresas desagradables: