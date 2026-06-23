El truco definitivo con papel higiénico para acabar con los mosquitos: fácil, barato y sin químicos

La llegada del calor y, por tanto, la apertura de ventanas en nuestros hogares, trae consigo la llegada de insectos voladores, entre ellos los mosquitos. Para combatir estos insectos que suelen perturbar nuestra tranquilidad, existen métodos caseros en el caso de que no tengamos a mano productos comerciales.

Con un poco de papel higiénico y unas gotas de aceite esencial se pueden construir repelentes de mosquitos caseros que alejen a estos pequeños visitantes de nuestros hogares.

Papel y aceite

Para usar este truco casero necesitaremos papel con aceites esenciales. El secreto reside en que la celulosa absorbe líquido y actúa como un difusor pasivo de evaporación lenta.

Estos son los pasos que hay que seguir para que el truco funcione:

Papel : hay que elegir el tipo de papel que se pretende emplear (papel higiénico, papel de pañuelo o un trozo de papel de cocina).

: hay que elegir el tipo de papel que se pretende emplear (papel higiénico, papel de pañuelo o un trozo de papel de cocina). Aplicación del aceite : impregna el cartón del interior del rollo o el centro del pañuelo con unas 10 o 15 gotas de aceite esencial puro.

: impregna el cartón del interior del rollo o el centro del pañuelo con unas 10 o 15 gotas de aceite esencial puro. Aplicación: se debe aplicar en los puntos de entrada de los mosquitos o cerca de ti.

Tipo de aceites y sus usos

No todos los aceites funcionan igual. Los científicos han demostrado que existen algunos más eficaces para combatir los mosquitos:

Citronela : el clásico que es efectivo. Camufla el CO2 que exhalamos.

: el clásico que es efectivo. Camufla el CO2 que exhalamos. Eucalipto de limón: contiene PDM, compuesto natural tan potente como los repelentes químicos.

contiene PDM, compuesto natural tan potente como los repelentes químicos. Menta pipereta : su alto contenido de mentol resulta intolerable para los mosquitos.

: su alto contenido de mentol resulta intolerable para los mosquitos. Lavanda : ideal para dormitorios, ya que ahuyenta a los mosquitos, y es un olor agradable para conciliar el sueño.

: ideal para dormitorios, ya que ahuyenta a los mosquitos, y es un olor agradable para conciliar el sueño. Árbol de té: tiene doble función, como repelente y antiséptico.

¿Dónde colocarlo?

Los puntos claves son donde entran los mosquitos, es decir, las ventanas. El aceite hace de barrera aromática, impidiendo que entren. El ventilador puede ser otro gran aliado. Pegando un pañuelo con gotas de aceite en la rejilla, hacemos que el flujo de aire se esparza por toda la habitación. Si empleas lavanda, pon papel debajo de la cama o almohada para protegerte durante la noche sin que el olor te resulte molesto.