Pocos lo saben pero las bolas naranjas de los cables de alta tensión no sólo sirven para proteger a los pájaros, sino que también son clave para la seguridad aérea

Durante los viajes en coche por carretera es normal visualizar las bolas naranjas gigantes que cuelgan de los cables de alta tensión. En principio, pueden parecer esferas decorativas o de mantenimiento, pero cumplen una función clave para la seguridad y sirven como un sistema para prevenir accidentes aéreos y proteger tanto a los que circulan por el aire como los que circulan por tierra.

¿Por qué son importantes?

El objetivo principal de estas bolas naranjas es el de trabajar como marcadores visuales, es decir, los pilotos de aviones y helicópteros podrán detectar fácilmente las líneas eléctricas desde el aire, sobre todo cuando vuelan a una altura baja. Por lo tanto, sirven para prevenir accidentes aéreos.

Su ubicación

Las bolas naranjas que se sitúan en los cables de alta tensión no se ubican en cualquier lugar, suelen estar en tramos críticos del tendido eléctrico, como los cruces de los ríos, valles, montañas o zonas donde hay mucho tránsito de aeronaves. Por ello, aconsejan instalar marcadores esféricos de colores intensos para que los cables sean más visibles y se reduzca el riesgo de choques.

Cómo son y su color

El color de estas bolas es de un naranja fuerte, rojo o blanco ya que generan un contraste muy alto con el cielo y el paisaje. Esto ayuda a que los pilotos vean de lejos. Además, existen versiones reflectantes o incluso iluminadas para zonas donde hay una peor visibilidad nocturna. En algunos casos, el tamaño de este objeto supera los 90 centímetros de diámetro para que puedan ser visibles desde lejos.

El material

Estas esferas están hechas de plástico reforzado o fibra, materiales que resisten el viento, la lluvia, el sol y las temperaturas extremas. No transportan electricidad ni afectan al funcionamiento de la red eléctrica, aunque estén sujetas a cables de alta tensión.

Alguna curiosidad

Unas bolas que sólo están pensadas para que sean vistas desde el cielo por los pilotos que necesitan advertir la presencia de cables en su camino. Por ello, no se colocan a lo largo del tendido eléctrico, sino en las zonas donde hay mayor riesgo para la navegación aérea. Además, son importantes para operaciones de rescate, vigilancia o trabajos agrícolas donde los helicópteros vuelan bajo y esquivan obstáculos.