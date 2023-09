Esto si que no te lo esperabas: estas son las estrellas internacionales que no se duchan

Cuando pensamos en las celebridades de Hollywood, nos imaginamos que llevan una vida de lujo y glamour, con cuidados de belleza y estilismo constantes. Sin embargo, no todos los actores y actrices son tan meticulosos con su higiene personal como cabría esperar. Algunas de las estrellas más famosas han confesado públicamente que no se duchan con frecuencia, o que tienen hábitos de higiene que algunos considerarían escasos. Aquí te presentamos algunos ejemplos de estrellas internacionales que no se duchan, o que lo hacen muy poco.

Estrellas internacionales que no se duchan

Algunos de los nombres de las estrellas internacionales que no se duchan te van a sorprender, porque se trata también, en algunos casos, de los actores y actrices más deseados:

Shia Lebouf

El actor, conocido por sus papeles en ‘Transformers’ y ‘Disturbia’, fue acusado de llevar a su personaje en la película ‘Fury’ hasta el extremo. LeBouf interpretó a un artillero de la Segunda Guerra Mundial, de modo que para entender mucho más cómo era vivir en las trincheras, se negó a ducharse durante semanas. En este mismo rodaje además llegó a arrancarse un diente.

Julia Roberts

La actriz de ‘Pretty Woman’ y ‘Notting Hill’ ha declarado que no usa desodorante desde hace más de 20 años, por motivos ecológicos. Según ella, prefiere lavarse las axilas con agua y jabón, y evitar el uso de productos químicos que dañan el medio ambiente y la piel. De hecho uno de sus guardaespaldas, confesó que no suele bañarse mucho en pro de la ecología.

Johnny Depp

El protagonista de «Piratas del Caribe» y «Eduardo Manostijeras» ha causado revuelo recientemente el estado de sus dientes, que se ven manchados y descuidados. Al parecer, el actor no se preocupa mucho por su higiene bucal, ni por su aspecto en general. Según algunas fuentes, el actor no se ducha a menudo, usa la misma ropa durante semanas, y expide un olor desagradable.

Robert Pattinson

El actor que saltó a la fama por su papel de Edward Cullen en ‘Crepúsculo’ ha admitido que no le gusta lavarse el pelo, y que ha llegado a estar hasta seis semanas sin hacerlo. Según él, no le ve el sentido a lavarse el cabello.

Brad Pitt

El actor de ‘Troya’ y ‘El club de la lucha’ tampoco es muy aficionado a la ducha diaria. Según él mismo le aconsejó a un compañero de reparto, cuando no tiene tiempo para bañarse, usa toallitas húmedas para limpiarse las axilas y otras partes del cuerpo. Además, según un guardaespaldas que trabajó con él, el actor no suele lavar su ropa durante los rodajes, y prefiere cambiarse de camiseta antes que darse una ducha.

Jake Gyllenhaal

El actor de ‘Brokeback Mountain’ y ‘Spider-Man: Lejos de casa’ ha sorprendido recientemente con sus declaraciones sobre la higiene personal. El actor ha dicho que considera que bañarse no es tan necesario, y que en realidad, la piel se limpia «naturalmente».

Ashton Kutcher y Mila Kunis

La pareja de actores ha confesado que no acostumbra a bañarse todos los días, ni a bañar a sus hijos a menos que estén visiblemente sucios. Según ellos, solo se lavan la cara, las axilas y la entrepierna a diario. Mila Kunis ha explicado que este hábito viene desde su infancia, cuando no tenía agua caliente y aprendió a no ducharse mucho.