Esto es lo que te puede pasar si pirateas tu Nintendo Switch: te lo pensarás dos veces

Piratear tu Nintento Switch puede ser algo que te pensarás dos veces antes de ponerlo en práctica, a veces merece la pena pagar un poco más y mantener este elemento en perfectas condiciones. La consola del momento es esa Nintendo que se ha convertido en fuente de entretenimiento para toda la familia. Es importante cuidarla, aunque a veces, las ganas de jugar a ese juego nuevo que acaba de salir sin pagar de más nos pueden jugar una mala pasada. Cuidado con el pirateo puede tener consecuencias inesperadas.

Te lo pensarás dos veces antes de piratear tu Nintendo Switch

El mundo del entretenimiento está marcado por una consola tan especial como la Nintendo Switch, actualmente la fuente de entretenimiento que casi todo el mundo busca. Quizás esperando disponer de una herramienta fundamental para pasarlo bien, pero también de hacerse con el buque insignia de una marca que nos traerá grandes recuerdos.

En noviembre la Nintendo Swich superó los 132 millones de consolas vendidas, con lo que se acabó convirtiendo en una de las opciones más rentables y extendidas en el mundo para una marca que sabe muy bien cómo hacer las cosas. Nintendo lleva décadas estando en lo más alto del entretenimiento, por lo que se conoce todos los ‘trucos’ habidos y por haber.

Piratear cualquiera de estos dispositivos es cada vez más y más difícil. De hecho, las capas de seguridad han ido en aumento, demostrando que son especialistas en ofrecer a sus clientes la garantía de que están gastando su dinero en un producto exclusivo. No es fácil piratear estos productos de alta calidad, pero hay personas que lo hacen y en algunas ocasiones lo consiguen, a partir de ahora quizás se lo piensen dos veces.

Estas son las consecuencias de piratear tu Nintendo Switch

Una de las primeras consecuencias al intentar piratear la Nintendo Switch es la pérdida automática de la garantía. Es decir, manipular este tipo de objetos tiene su castigo de forma inmediata. Además de que con el pirateo nos exponemos a la entrada de un virus o al final de un proceso que puede acabar siendo el que nos suponga una consola que prácticamente tendremos que tirar. Tal como indica en propio fabricante: ““Esta garantía cubre la consola de Nintendo, incluyendo el software original cargado en la memoria interna de la respectiva consola de Nintendo en el momento de la compra y todo mando incluido en el embalaje de la consola. A los efectos de esta garantía, la consola de Nintendo, el Software de Sistema de Nintendo y los Mandos de Nintendo se denominan, en su conjunto, el Producto. (…) EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL. Esta garantía comercial no cubre: software (que no sea el Software de Sistema de Nintendo) o juegos (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra)”

Los riesgos de un pirateo son enormes. Perderemos la garantía y nos exponemos a una reparación que puede costar cientos de euros. Para ahorrar el dinero de ese juego, nos ha costado la propia consola, es decir, el riesgo y los beneficios están muy diferenciados. Merece la pena pagar un poco más y evitar que nos quedemos sin consola o sin juegos.

Nintendo puede dejar fuera de internet tu consola. Uno de los elementos imprescindibles para todo jugar, en especial con determinados juegos, es el hecho de que supone un cambio de rumbo radical, jugar con amigos vía conexión a internet. Es algo básico poder compartir partidas o jugar juntos, sin internet, se pierde esa posibilidad por lo que el carácter de Nintendo Switch o la gracia de determinados juegos se pierde por completo.