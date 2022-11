Esto es lo que pasa si congelas la carne el mismo día que caduca

Tener la oportunidad de congelar alimentos es excelente por muchos motivos, principalmente por el hecho de conservarlos durante más tiempo, ya que no siempre los vamos a comer en su totalidad en los días siguientes a la compra. Hoy te contamos qué pasa si te decides a congelar carne el día que se caduca, y es que a veces se nos echa el tiempo encima y no queremos tirarla… ¿es buena idea congelarla en ese momento?.

La carne está presente en la dieta de millones de personas en todo el mundo, sea cual sea el tipo de carne, un alimento al que puedes sacar mucho partido y que puedes cocinar de diferentes maneras para crear infinidad de platos y jugar así con sabores y texturas al combinarla con otros alimentos. Sin duda resulta fantástico tener siempre carne a mano, ya que te puede resolver mucho en cualquier comida, por lo que congelarla es una muy buena opción.

¿Qué pasa al congelar carne el día que se caduca?

Hay una norma muy clara y es que una vez que un alimento supera su fecha de caducidad, su consumo no es seguro, no importa el alimento que sea. Quizás no te pase nada, pero quizás sí sufras, por ejemplo, una intoxicación alimentaria incluso tan sólo un día después de caducar, depende del alimento que sea. Especialmente peligroso es con la carne, pero… ¿qué pasa si la congelas justo el día que se caduca?.

Los expertos en alimentación aseguran que no hay peligro en congelar carne el día que se caduca y consumirla posteriormente, siempre y cuando se congele y descongele de forma adecuada. Las bajas temperaturas que se dan en el proceso de congelado evitan que las bacterias proliferen y el alimento, en este caso la carne, se eche a perder definitivamente. Al congelarse, es como si la cuenta atrás para la caducidad se detuviera, por lo que si le quedaba un día, ese tiempo se para y se conservará para que puedas congelarla.

Sí es importante que tengas en cuenta una cosa, y es que al ser como si el tiempo se detuviera, si únicamente le quedaba un día para caducarse, el día que la saques del congelador la tienes que consumir, ya que se echará a perder al día siguiente si no lo haces. Otro detalle importante, al congelarla métela en film transparente o en un táper para que no pueda entrar mucho aire dentro del envase y que se estropee por alguna quemadura de frío.