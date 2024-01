Este es el signo que demuestra que eres más inteligente que el resto: lo dice una psicoterapeuta

Una psicoterapeuta ha dado con el signo que demuestra que una persona es más inteligente que el resto. A la hora de analizar a las personas que nos rodean o con las que trabajamos, no solo con los títulos adquiridos demuestran su inteligencia. Es más, seguramente nos hemos dado cuenta de que con alguien que tiene o no un título podemos descubrir algunos datos relevantes. La inteligencia no se mide con las notas o la carrera, sino que muchas veces se esconde detrás de un día a día con unos gestos que son un signo inequívoco de altas capacidades.

Lo dice una psicoterapeuta

La mente de todo ser humano es un misterio que debe ser descifrado por los especialistas. Cada uno vive en su propio mundo, con una visión de lo que le rodea que lo acompañará hasta el fin de sus días. En esta experiencia sensorial abrumadora que es la vida, las palabras, se mezclan con los sentimientos y unos pensamientos que influyen en el desarrollo de las acciones que realizamos.

La convivencia no siempre es fácil, pero con ella acabamos descubriendo cuáles son las señales que convierten a una persona en un ser superior, en alguien mucho más inteligente que el resto. A veces son pequeños gestos, o simplemente maneras de actuar que acaban dando lugar a una inteligencia que quizás se esconda.

No todas las personas acaban en el lugar que les corresponde. Las más inteligentes quizás se enfrenten a un problema mayor, ante la llegada de unas circunstancias que no los empujan a conseguir esa carrera que quieren mostrar al mundo. Por lo que seguramente estés con personas muy inteligentes, aunque ningún título lo demuestra. Los expertos han dado con unas señales de alarma que indican que estamos ante alguien muy inteligente. Si te encuentras frente a alguno de ellos, es porque realmente quizás estés ante una inteligencia mayor. La lógica aplastante de una psicoterapeuta nos dice mucho de cómo somos los seres humanos.

Especialmente los más inteligentes que saben muy bien cómo reaccionar ante una serie de elementos que son claves y que quizás nadie sabía que estaban en su poder. Por lo que, estas señales son un claro indicador de que eres o estás frente a una persona cuya inteligencia es superior a la media.

Este es el signo que demuestra que eres más inteligente que el resto

Saber escuchar es una de las señales que indican que estamos ante una inteligencia superior. Eso significa ser capaz de retener una conversación de estar pendiente al 100% de lo que nos están diciendo y ser capaz de transmitir esa información de la misma forma, sin que haya nada que impida dejar salir una serie de elementos que guardamos dentro.

Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque una conversación muy especial y lo haga de forma extraordinaria. Podremos conectar de nuevo con algunos compromisos importantes y lo haremos con la plena garantía de que estamos haciendo lo correcto. Con una mente centrada en el presente la información no se pierde ni se modifica. Los chismes, son parte de esa mala escucha que demuestra todo lo contrario, crear un cotilleo que nada tiene que ver con la realidad o poco de base tiene siguiendo esta teoría.

Jenny Maenpaa es la psicoteraopeuta que afirma que una persona inteligente sabe escuchar muy bien. Son también las que menos hablan, quizás por esa capacidad de retener una información que puede salir de la nada de nuestra cabeza o simplemente enfrentarse a algunas dudas que escuchando bien se despejan.

Suelen ser buenos confidentes ya que no dicen nada que no sea verdad. Algo que los seres humanos deberían apreciar y hacer en su mayoría, con independencia de su capacidad para escuchar o su inteligencia. Estamos ante un elemento que debemos poner en práctica, antes que nada.

Escuchar es el primer paso antes de hablar, desde pequeños esta capacidad para analizar e interpretar sonidos es el primer paso para poder expresarse y hacerlo de la manera lo más correcta posible. Algo que debemos saber antes que nada y que puede acabar siendo un signo de inteligencia.

A la hora de comunicarse son capaces de poner en práctica esta escucha para hablar con otra persona a la que hacen sentir bien. Dejando salir una serie de elementos que son claves y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Estos detalles convierten a esta comunicación activa en una realidad que debemos tener en cuenta.

Un buen líder debe tener esta capacidad para escuchar y comunicarse, por lo que muchas de las personas inteligentes acaban llegando a altas posiciones. No necesariamente con títulos, sino simplemente con sus capacidades a pleno rendimiento que los lleven hasta lo más alto.