¿Te gusta viajar? ¿Alguna vez has viajado solo o deseas probar esta experiencia? Al igual que si viajas en pareja, con amigos o familiares los destinos para viajar solos son muchos pero parece que algunos países y ciudades en concreto, ofrecen experiencias y tienen un tipo de características que los hacen mejores destinos para viajar solo tal y como muestra un ranking que se acaba de dar a conocer y en el que se incluye a dos destinos españoles.

Cualquier país o ciudad que queramos conocer será un destino propicio para viajar solo si es lo que nos apetece, pero parece que algunos son más recomendables o al menos es lo que opina el portal especializado en viajes Civitatis que ha elaborado un ranking de los mejores destinos para viajar gratis:

Ubud

La isla de Bali es uno de los rincones de la Tierra en los que podemos encontrar no solo una belleza natural extraordinaria, entre la jungla y los campos de arroz, sino aprovechar además para apuntarnos a alguno de los cursos de yoga y meditación que ofrecen a los turistas. Un destino idea para viajar solos si queremos encontrarnos con nosotros mismos.

Dublín

La capital de Irlanda es un destino lleno de turistas cada año pero si viajas solo podrás disfrutar mejor de una de sus tradiciones más populares. Civitatis destaca que al viajar solos podremos adentrarnos mejor en la cultura de los pubs irlandeses, descubrir su tradición cervecera y como no, disfrutar de la música en vivo.

Islandia

De Islandia se destaca la gran cantidad de carreteras que tiene y la buena conexión entre ellas, por lo que es un destino recomendado para aquellos a quienes les gusta conducir solos. De este modo podemos alquilar un coche y lanzarnos solos al descubrimiento de uno de los países más bellos del mundo, haciendo paradas en alguno de sus escenarios más atractivos como las cascadas Goðafoss o Skógafoss, el lago volcánico de Mývatn, el cañón Fjaðrárgljúfur o el Parque Nacional Skaftafell. Todos ellos disponibles a través de Carretera 1 o Ring Road, que es la más famosa del país.

El Hierro

El ranking de ciudades para viajar solo incluye como hemos mencionado dos destinos españoles y uno de ellos es la isla de El Hierro en Canarias. Un destino que no solo destaca por su belleza sino que es también perfecta si deseas un viaje que sea económico sumando además una gastronomía exquisita. Entre las cosas que podéis hacer solos se propone por ejemplo meditar frente al Roque de la Bonanza, descubrir que en este destino se encuentra el hotel más pequeño del mundo, o practicar el buceo en La Restinga.

Camino de Santiago

No es en sí un destino sino una experiencia. Realizar el camino de Santiago solo es algo increíble porque en realidad te darás cuenta que no lo estás haciendo solo realmente. Podrás coincidir con gente que está haciendo el camino a la vez que tú, a la que vas a conocer en los albergues en los que descansar y reponer fuerzas y además descubrirás como todo el mundo te ayudará para que puedas completar la ruta. Por otro lado, podrás descubrir la belleza de algunos de los pueblos por los que pasarás como Sahagún, Castrojeriz, Nájera o Roncesvalles.

Estos son los destinos para viajar solo que destacan en el ranking que se ha elaborado aunque además de los mencionados aparecen otros como la capital de Bélgica, Bruselas, la ciudad de Nueva York o Cusco, la antigua capital del Imperio Inca en los Andes.