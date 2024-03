Este es el mejor país del mundo, según Condé Nast Traveller

Es difícil quedarnos con un solo país en el mundo. Cada uno es distinto, tienes sus encantos, monumentos, historia, playas, montañas… da igual siempre encontraremos un atractivo distinto. En este caso, queremos saber cuál es el mejor país del mundo, según Condé Nast Traveller, pues lo ha encontrado.

A través de sus Readers’ Choice Awards anuales, donde los viajeros escogen el mejor lugar como destino. Y está claro.

Cuál es el mejor país del mundo

Un total de 526.518 participantes han votado que sea Japón. Y parece que acaba siendo el destino preferido de la generación Z. se conoce por sus mangas, los sushis, los templos y mucho más.

No solamente esconde ciudades infinitas si no que también hay lugares cercanos a ellas con cantidad de montañas y playas a través de cantidad de islas.

Hay muchas cosas que resaltar y cada vez más personas lo eligen para destino largo, puesto que es necesario ir al menos dos semanas para explorar los encantos que tiene el país. Y hasta vivir en él, aunque esto no es nada fácil ya no por el idioma si no por las restricciones. Ya que Japón ha puesto también algunas condiciones para poner freno al turismo.

Italia, segundo mejor país

El segundo mejor país no nos extraña nada. Y es que hay pocos completos como este, cada ciudad es genial, cada rincón es historia, se come de maravilla y aporta monumentos que todavía debemos explorar.

Desde las islas a las ciudades top como Roma, Milán o bien Venecia. Sin olvidarnos de Florencia, y sus diversos museos. Es otro de los destinos, como algunos de España, que quieren también poner medidas para el turismo que ya es bastante notable, a veces excesivo, durante todo el año.

Grecia e Irlanda

Hay más destinos que destaca la revista Condé Nast Traveller. En este caso, está Grecia, otro destino realmente importante concretamente sus islas. Por esto ocupa el tercer puesto de este ranking.

Mientras que Irlanda ocupa el cuarto puesto. No es un país tan turístico como otros, ahora bien ha explosionado por sus ciudades y también las islas. Las montañas y las islas además de sus fantásticos paisajes verdes que son la envidia de todos.

La lista completa de los mejores países del mundo

Además de los ya nombrados, tenemos a Nueva Zelanda, no podía falta España, cuyo nombre de turistas crece cada año, y se recuperan cifras de antes de la pandemia.

El siguiente es Portugal, seguido de Noruega que realmente no es de los destinos más visitados pero está claro que ha ganado fama también por su vida moderna y sus paisajes.

Le siguen Suiza, Turquía, Australia, que ocupa posiciones en poco tiempo, Islandia, Croacia, Alemania, otro lugar tradicional, seguido de Reino Unido, que otras veces ha estado en primeros puestos de tales listados.

Otros destinos considerados mejores del mundo son Sudáfrica, Austria, Sri Lanka y Francia.

Los encantos de Japón

Según Oficina Nacional de Turismo de Japón, se destacan variedad de lugares. Es el caso de la fantástica naturaleza de Hokkaido, con numerosas actividades al aire libre y sus ciudades, enclavadas en el telón de fondo de montañas y lagos, ofrecen delicias culinarias y una buena dosis de cultura

Hokkaido ofrece una gran cantidad de cosas para hacer durante todo el año. El agradable clima de verano es magnífico para explorar las verdes colinas y los parques nacionales. Visita los lagos, ríos y montañas para practicar senderismo, ciclismo de montaña, piragüismo y rafting.

También destaca la Ruta Alpina de Tateyama Kurobe, que se eleva por un terreno accidentado hasta el corazón de los Alpes Japoneses del Norte. La presa de Kurobe es una hazaña espectacular de la ingeniería que merece la pena visitar.

Entre los diversos tesoros, está el Palacio Imperial, residencia del emperador de Japón, que se construyó en el lugar donde se erigía el castillo de Edo, residencia del shogun antes de 1868. El recinto está protegido por amplios fosos y gruesas murallas y rodeado de jardines cuidados con gran esmero, cuya serenidad y frondosidad suponen un marcado contraste con el acero y el vidrio de los modernos edificios de oficinas del centro de Tokio.

Más lugares para visitar. Es la ciudad portuaria con mucho ambiente y un romántico canal de Otaru. Mas allá de las ciudades, está la costa de Iwate, que aporta esa fuerza de la naturaleza desde sus formaciones rocosas hasta las ciudades devastadas por el terremoto y tsunami de 2011.

Como ves, hay cantidad de lugares que explorar en el mismo Japón más allá de las ciudades algo conocidas.

Si no, siempre tienes otros destinos para poder ir esta semana santa o de vacaciones o de escapada, estas en ese caso serían para ir a lugares cercanos, como Portugal, la misma España, Irlanda o el Reino Unido.