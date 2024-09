Éste es el día del 2024 en el que se más bodas se han celebrado: descubre la fecha

Hay una fecha en el calendario marcada para este 2024 para muchas parejas, es el momento del año en el que más bodas se han celebrado. Las bodas siguen celebrándose, pese a la crisis económica y los precios cada vez más elevados de unos servicios básicos y viajes que han disparado los menús. Por menos de 120 euros, es difícil encontrar un buen menú de celebración, es decir, los novios deben preparar una buena cantidad de dinero solo en dar de comer a sus invitados.

Si a este gasto le sumamos los vestidos, la peluquería y el viaje de novios que no es barato. Se han puesto de moda destinos que difícilmente bajarán de los 2.000 euros por persona en el mejor de los casos. Por lo que, con la excusa que tampoco es demasiado realista hoy en día, de solo se casa uno, una vez en la vida, se deja un dineral en un solo día. Un día que seguro que será maravilloso si nos ponemos en manos de los mejores profesionales. Descubre la fecha en el que más bodas se celebran para elegir la que se adapte mejor a ti.

Este 2024 se siguen celebrando grandes bodas

España sigue siendo uno de los países en el que las parejas deciden casarse, pese a todo lo que estamos viviendo. A unas familias endeudadas y a unas parejas que no quieren o no pueden tener hijos, el matrimonio sigue siendo una realidad que no quieren dejar escapar muchas parejas.

En 2024 habrá llegado ese momento en el que muchos tendrá su gran día marcado en el calendario, siguiendo con unas fechas que dependiendo del país serán de una forma o de otra. Según nos dicen los expertos de The Knot Worldwide: «La elección del momento de la boda es una de las primeras decisiones que toma una pareja, ya que sienta las bases para el resto del proceso de planificación de la boda. Conocer la estación ideal (o el clima) puede influir en la ubicación general, el ambiente de la boda, la decisión de hacer una ceremonia en el interior o al aire libre o incluso qué paleta de colores utilizar. El verano suele ser la estación más popular en Europa y América del Norte, sobre todo a principios de septiembre, aunque octubre es igualmente popular en los Estados Unidos. Por el contrario, en América Latina, donde las estaciones están invertidas, se prefieren noviembre o diciembre».

Siguiendo con la misma explicación: «A medida que las parejas se embarcan en el proceso de planificación y hacen malabarismos con todos los objetivos de su boda, hay algunos factores clave que son lo más importante. En general, la experiencia de los invitados es lo que más les importa a las parejas cuando se trata de sus bodas. Ya sea asegurarse de que los invitados se diviertan sin fin con entretenimiento único (¿ alguien quiere un tobogán inflable? ) o que estén bien saciados con bocadillos a altas horas de la noche como BeaverTails en Canadá , ¡los invitados son una prioridad absoluta! El presupuesto, sin duda, también es una prioridad para muchos, pero las diferentes culturas tienen sus propios factores que tienen prioridad. Por ejemplo, las parejas en Italia (60%) y Francia (57%) consideran que el lugar de la boda es de gran importancia, mientras que la personalización es clave entre las parejas en el Reino Unido (64%) y los EE. UU. (63%)».

Esta es la fecha en la que más parejas se casan en España

Nuestro país está variando un poco estas fechas, es decir, hasta hace muy poco, hemos tenido en los días más propensos a las bodas una campaña centrada en el verano y en el mes de septiembre. Hoy en día, vemos hasta bodas en pleno invierno o en días señalados, siendo una opción recomendable para ahorrar un poco, cuando los restaurantes u hoteles están en temporada baja.

Cada euro cuenta en una planificación en cuya elección del día influyen varios factores. Dependerá de la persona encontrar el día ideal para toda su familia, con lo cual, debemos empezar a gestionar algunos elementos que son claves. No es fácil encontrar un día que vaya bien a todos, pero según Bodas.net, ese día parece que ha sido el 7 de septiembre, cuando más personas se han casado en España.

A este día le siguen otros que también se han mostrado como unos de los más deseados para casarse. Siguiendo con este mismo portal de bodas, los que se siguen eligiendo año tras año son:

7 de septiembre

14 de septiembre

21 de septiembre

22 de junio

15 de junio

En busca de un buen tiempo en el que no nos afecte ni una ola de calor, ni una DANA, pero tampoco nos cueste una fortuna.