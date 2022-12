Estas son las 10 mejores canciones de 2022 según la revista Time

El mes de diciembre cierra el año y es el momento de conocer los artistas que más han sonado a lo largo del 2022. En esta ocasión es la revista Time la que ha revelado cuáles son las 10 mejores canciones del 2022 y ya os podemos avanzar que Bad Bunny es el «rey indiscutible» en la lista, aunque no es el único artista latino que aparece.

Las 10 mejores canciones del 2022 según Time

La música latina o música en español está arrasando en todo el mundo, y como cabría esperar ha tenido un 2022 espectacular en Estados Unidos. Artistas como Rosalía, J. Balvin, Rauw Alejandro, Karol G o Bad Bunny han sonado en las principales radios americanas y algunos de ellos han logrado llenos absolutos con sus conciertos en ciudades como Nueva York.

Time no es ajena a todo este «boom» por lo latino y en los dos primeros puestos de su «top ten» de mejores canciones del 2022 coloca a Bad Bunny así como a Tokischa. De este modo, el puertorriqueño toma el relevo a Farruko que se coronó en la revista el año pasado con la canción «Pepas», mientras Tokischa ha conseguido que su polémico tema «Delicuente» sí haya gustado a la prestigiosa revista.

El resto del listado se llena de rockeros y artistas urbanos y de Country de Estados Unidos pero también hay hueco para el británico Sam Smith que ha triunfado este año con su ya famoso «Unholy» así como para el nigeriano Phillip Kayode Moses, más conocido como Pheelz

Estas son las 10 canciones que Time ha elegido como las mejores del 2022:

1. «Titi Me Pregunto», Bad Bunny

2. Delincuente» de Tokischa x Anuel AA x Ñengo Flow

3. «Part Of The Band», de The 1975

4. «FNF», de Glorilla & Hitkidd

5. «Bad Habit», de Steve Lacy

6. «ChevyS10», de Sudan Archives

7. «Finesse», de Pheelz ft. BNXN

8. «Unholy», de Sam Smith ft. Kim Petras

9. «Kind of Girl», de MUNA

10. «Jack», de Hardy

Los 10 mejores álbumes del 2022 según Time

Junto a las diez mejores canciones del año, la revista Time ha querido dar a conocer también los 10 mejores álbumes de este 2022 y Bad Bunny vuelve a «colarse» en el primer puesto gracias a su disco «Un verano sin ti», pero además el listado cuenta con Rosalía que aparece en el puesto número de diez con su «Motomami.

Estos son los diez mejores discos de este 2022 según Time: