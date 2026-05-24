Ésta es la palabra que utilizan las personas más inteligentes cuando no saben algo: según ChatGPT y Gemini

En una época en la que existe una presión constante por tener respuestas para todo, muchas personas se sienten incómodas al admitir que no saben algo, especialmente en el ámbito profesional. Sin embargo, expertos en comunicación y psicología coinciden en que reconocer los propios límites intelectuales puede ser una de las señales más claras de inteligencia. Al contrario de la idea generalizada de que las personas más inteligentes siempre tienen respuestas para todo, en realidad son quienes más dudas plantean. En este contexto, también muestran facilidad para reconocer aquello que desconocen con una expresión sencilla pero que refleja un pensamiento más reflexivo, crítico y abierto al aprendizaje: «No lo sé todavía».

No se trata sólo de admitir desconocimiento, sino que implica cierto grado de honestidad intelectual y mentalidad de crecimiento. La palabra «todavía» introduce una idea fundamental: el conocimiento se puede construir con el tiempo. Este enfoque contrasta con una actitud más rígida en la que las personas sienten la necesidad de tener respuestas inmediatas y definitivas para todo. Otra característica que ChatGPT y Gemini relacionan con personas inteligentes es la tendencia a formular preguntas constantemente para desarrollar el pensamiento crítico, comprender mejor y ampliar sus perspectivas.

Las personas más inteligentes utilizan esta palabra cuando no saben algo

Tanto en el ámbito de la psicología cognitiva como en el estudio del pensamiento crítico, se ha observado que las personas más inteligentes tienden a ser más cautelosas a la hora de emitir juicios. En lugar de responder de forma automática, se detienen a evaluar si realmente disponen de la información suficiente. En ese proceso mental, expresiones como «no lo sé todavía» funcionan como un mecanismo de regulación.

Uno de los errores más comunes en la percepción social de la inteligencia es asociarla con la rapidez para responder. Sin embargo, múltiples estudios en psicología educativa muestran que la inteligencia no se basa en tener respuestas inmediatas, sino en la calidad del razonamiento. La incertidumbre no es un obstáculo para el aprendizaje, sino una parte esencial del mismo, y decir «no lo sé todavía» es una forma de reconocer que existe algo por aprender y descubrir.

«Cuando una persona reconoce que no sabe algo, el cerebro entra en una disposición más receptiva para incorporar nueva información. En cambio, cuando alguien cree que ya conoce una respuesta, suele mostrar menos interés por cuestionarla o revisarla. Este fenómeno se relaciona con el llamado sesgo de confirmación, una tendencia psicológica que lleva a las personas a buscar únicamente información que confirme sus ideas previas. Las personas con mayor flexibilidad mental suelen combatir mejor este sesgo porque aceptan con más facilidad la posibilidad de estar equivocadas», explica ChatGPT.

Es importante diferenciar entre ignorancia y proceso de aprendizaje. No saber algo no implica falta de capacidad, sino simplemente ausencia de información en un momento concreto. La frase «no lo sé todavía» no es un cierre, sino una transición que reduce errores y mejora la precisión en la toma de decisiones.

La curiosidad es una de las características más valoradas en las personas inteligentes. Ser capaz de hacerse preguntas, estar dispuesto a aprender y disfrutar de ese proceso constituye la base de cualquier persona con pensamiento analítico. Según un estudio publicado en la revista Neuron, la curiosidad está relacionada con una mejor memoria y una mayor capacidad de aprendizaje.

Aunque a menudo se percibe como un defecto asociado a la pereza, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy también se puede interpretar como un rasgo de inteligencia. Esto sugiere que se otorga valor a la calma, la observación y la reflexión, y no únicamente a la acción inmediata.

Las personas inteligentes suelen encontrar en los momentos de soledad un espacio amplio en el que hallar paz, placer, diversión e incluso creatividad.

Saber adaptarse a las dificultades también se considera un signo de inteligencia. Sin embargo, es importante no confundir la adaptabilidad con el conformismo: cuando una nueva situación es injusta o peor que la anterior, las personas inteligentes pueden adaptarse a ella, pero con el objetivo de transformarla.

El efecto Dunning-Kruger y las falsas certezas

El concepto del efecto Dunning-Kruger está basado en un ensayo de 1999 realizado por los psicólogos de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Kruger.

El efecto Dunning-Kruger se produce cuando las personas con conocimientos o habilidades limitados en un ámbito concreto sobreestiman de forma significativa su propia competencia, ya que las mismas capacidades necesarias para obtener buenos resultados son también las que se requieren para reconocer dichos resultados. Esto genera una doble carga de desconocimiento y una baja conciencia de las propias limitaciones.

Las personas con menor habilidad se muestran incapaces de reconocer su propia falta de competencia, no son capaces de identificar la competencia de otras personas y no logran tomar conciencia del grado en que son incompetentes en un ámbito determinado.