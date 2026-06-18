Varias localidades de León registran un pequeño terremoto con epicentro en Sena de Luna

Un terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter ha sido registrado a las 00:30:42 de la madrugada de este jueves cerca de León, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El epicentro se ha situado a tan sólo 7 kilómetros de la localidad de Sena de Luna, en la provincia de León y se ha registrado a 10 kilómetros de profundidad. Se ha podido notar en las poblaciones asturianas de Langreo, Mieres y en la leonesas de San Andrés del Rabanedo, Los Barrios de Luna, San Emiliano y Soto y Amío.

(Noticia en elaboración)