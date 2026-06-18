Varias localidades de León registran un pequeño terremoto con epicentro en Sena de Luna

Varias localidades de León registran un pequeño terremoto con epicentro en Sena de Luna
Mapa del Instituto Geográfico Nacional, que sitúa el epicentro del temblor sísmico.
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Un terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter ha sido registrado a las 00:30:42 de la madrugada de este jueves cerca de León, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El epicentro se ha situado a tan sólo 7 kilómetros de la localidad de Sena de Luna, en la provincia de León y se ha registrado a 10 kilómetros de profundidad. Se ha podido notar en las poblaciones asturianas de Langreo, Mieres y en la leonesas de San Andrés del Rabanedo, Los Barrios de Luna, San Emiliano y Soto y Amío.

Mapa del Instituto Geográfico Nacional, que sitúa el epicentro del temblor sísmico.

(Noticia en elaboración)

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