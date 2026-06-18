Trump y los fondos congelados de Irán: «Nos hemos quedado su dinero, supongo que tendremos que devolvérselo»
Trump en el G7: "Ordenaré bombardear Irán no se alcanza un acuerdo final en 60 días"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este miércoles en Évian (Francia), donde se ha reunido el G7, que había enviado a Israel el borrador del acuerdo a ambos países, el llamado Memorando de Entendimiento (MOU). También ha sugerido que las sanciones contra Irán se levantarían una vez que «se comporten» y que «los fondos iraníes congelados podrían ser devueltos».
En concreto, ha dicho que «en lo que respecta a las sanciones, llegará un punto en que, como saben, tendremos sanciones que les impedirán reconstruir. No tendrían dinero, vivirían en la pobreza, 91 millones de personas morirían de hambre, así que algo sucederá en cuanto se comporten. Cuando se comporten, lo dejaremos pasar. Tendremos que hacerlo. Impuse sanciones a mucha gente y luego los dejé en libertad».
Sobre los fondos iraníes congelados, Trump ha sorprendido, reconociendo que podrían ser devueltos. «Nos hemos quedado con su dinero, no es nuestro dinero, es suyo, y lo hemos congelado. Supongo que en algún momento tendremos que devolvérselo», ha dicho Trump. «Si no lo devolviéramos, nadie volvería a invertir en el dólar».
Por otra parte, Trump ha dejado claro lo que pasará si Teherán incumple el pacto: «Ordenaré bombardear Irán» si no se alcanza un acuerdo con sus autoridades en los 60 días establecidos tras la firma. «Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear», ha afirmado durante su rueda de prensa en Évian.
Trump ha reiterado que el Gobierno iraní ha aceptado renunciar a la posesión y desarrollo de armas nucleares, algo que, según él, «se ve muy claramente en el acuerdo» alcanzado hace días. «Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan», insistió, al tiempo que se presentó como el presidente «más duro» que ha tenido EEUU con Irán en toda su historia.
El mandatario estadounidense ha añadido que las autoridades iraníes «trabajarán estrechamente con nosotros para eliminar el llamado material enriquecido que se encuentra en las profundidades de la tierra». Ha vuelto a amenazar con ataques «con misiles Patriot» contra Irán «si intentan acceder» al uranio.
Trump reconoció abiertamente las diferencias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respecto a la ofensiva en territorio libanés. «Tenemos una pequeña disputa sobre Líbano. Le dije a Bibi: ‘Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él’». «Bibi Netanyahu es un buen hombre, pero a veces se deja llevar un poco por la emoción», ha añadido el mandatario, aunque acto seguido subrayó que la colaboración entre ambos es «increíble».