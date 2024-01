Una enorme superficie de tierra lo cambia todo: el nuevo mapa de EEUU tras apropiarse de este terreno

EEUU tras apropiarse de este terreno cambia por completo el mapa de la superficie de la tierra ante esta nueva adquisición. Antes de que nos pongamos las manos a la cabeza, los mapas del mundo no reflejan una imagen ‘real’ de la Tierra. Es imposible de recrear, por lo que son una aproximación, es decir, el mapamundi de Estados Unidos que estamos viendo quizás ahora no es real.

La superficie de la tierra se adapta a unos convencionalismos que hacen que Brasil, por ejemplo, se vea más pequeño de lo que es y Estados Unidos más grande. Ahora este país americano lo será más gracias a haberse apropiado de este terreno.

El nuevo mapa de EEUU

El mapa del mundo cambiará un poco con la nueva apropiación de EEUU. Este gran país quiere serlo aún más y para conseguirlo, no ha dudado en hacerse con un tipo de territorio que seguro que se convierte en uno de los que quizás aporte más alegrías científicas a este país.

Aunque vayamos en busca de vida o de más territorios al espacio exterior, debemos tener en cuenta que en el espacio interior de la Tierra, aún quedan algunos elementos que no conocemos. Hay partes de nuestro planeta que son grandes desconocidas, por lo que al final de este proceso, necesitamos, primero conocer mejor lo que tenemos y quizás cambiar algunas cosas.

La Tierra no está del todo habitada. Hay lugares en los que no vive nadie, se han convertido en una especie de territorio de nadie, aunque en realidad, quizás acaben teniendo mayor interés. Especialmente con un turismo que quiere experiencias nuevas y no duda en ir hasta el final de la Tierra para conocerla un poco más.

Si estás pensando en qué será el territorio nuevo de EEUU, tendrás que desplazarte al norte, ya que se han quedado con una parte del ártico. Este territorio ha decidido de forma voluntaria y con el permiso de Rusia, el otro implicado en el asunto, pasar a manos de este gran país por varios motivos.

Es algo que puede pasar y de hecho, ha pasado a lo largo del tiempo, por lo que no representa ninguna novedad al respecto de lo que tenemos en los mapas del mundo. Pueden cambiar de color o incluso de fronteras tal y como han hecho a lo largo de la historia.

Una enorme superficie de tierra lo cambia todo

El mapa del mundo ha ido cambiando con el paso del tiempo y lo ha hecho también por motivos políticos. Ha habido momentos en los que las guerras o las alianzas entre países han acabado provocando este cambio de ciclo que quizás nunca nos hubiéramos imaginado que pasará.

La historia recordará la anexión de una parte del Ártico de EEUU que se ha quedado con este territorio en el que aparentemente no hay nada. Puede ser una gran estrategia científica ya que puede dar de sí una serie de elementos que son fundamentales, con un hielo que puede esconder grandes tesoros.

Este cambio supondrá la incorporación de una Plataforma Continental Ampliada (ECS) es la superficie de lecho marino y subsuelo que se extienden más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas de un país. No es ninguna novedad ya que son muchos los países que han actualizado sus fronteras recientemente. Por lo que siempre pueden producirse variaciones, aunque quizás no tan grandes.

Muchas han sido las agencias que han colaborado para dar este paso fundamental en la historia y la expansión de un mapa de EEUU que va cobrando protagonismo con el paso del tiempo. El Departamento de Estado de EEUU, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Geológico de EEUU se han puesto de acuerdo para poder ofrecer una línea, una nueva frontera en el Ártico que ayudará a que este gran país sea aún más grande.

Por lo que se trata de un hecho histórico que seguro que traerá buenas noticias a un país en el que realmente podemos encontrar algunas novedades importantes. EEUU se hace más grande en población, es de los pocos que crece ante unas sociedad que cada vez optan por tener menos hijos.

Con un territorio que le permite seguir creciendo y unos recursos al alza, la anexión de este nuevo territorio quizás acabe siendo pura estrategia. Esta masa fría no resultará demasiado atractiva para los turistas o las familias que quieran desconectar del ajetreo de la ciudad. Quizás acabe siendo la excusa perfecta para poder afrontar un futuro conflicto. Aunque, de momento, Rusia, su principal rival en la zona ha dado el visto bueno a esta anexión que ha sido noticia recientemente. Tocará esperar para ver cuál es el futuro del resto del ártico.