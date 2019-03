Descubre qué pasó tal día como hoy, el 19 de marzo: ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Qué se celebra? Efemérides del día 19 de marzo de 2019..

Tal día como hoy, 19 marzo de 1938, los miembros del gabinete estaban divididos sobre si la Guerra civil debería terminar o no. Se produjeron intensos combates mientras el gabinete se reunía en el edificio de la capital. Una cuarta parte de la población de Barcelona había huido a las montañas y había establecido un campamento para esconderse de los bombardeos sufridos en días anteriores.

Años más tarde, 19 marzo de 2008, Fidel Castro líder cubano anuncia su retirada del poder, cuarenta y nueve años después de tomarlo en una revolución armada. Castro, de 81 años, quien no había aparecido en público desde que se sometió a una cirugía de estómago, dijo que no buscaría un nuevo mandato como presidente o líder de las fuerzas armadas de Cuba cuando la Asamblea Nacional se renovara nuevamente. Moriría el 25 de noviembre de 2016. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 19 de marzo.

¿Qué pasó el 19 de marzo?

En España

1812: en Cádiz se publica la primera Constitución Española denominada popularmente «la Pepa» (origen de la frase «¡Viva la Pepa!»).

1880: Se realiza la primera llamada telefónica a larga distancia en España gracias a Rodrigo Sánchez-Arjona y Sánchez-Arjona.

2007: la energía eólica bate un nuevo récord de producción, al alcanzar los 8375 MW a las 17:40 (hora local). Esta es una potencia superior a la producida por las seis centrales nucleares que hay en España (8 reactores que juntos generan 7742 MW).

En el mundo

1911: se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, en años posteriores la celebración se traslada al 8 de marzo.

1915: el planeta Plutón es fotografiado por primera vez, aunque no fue reconocido como tal.

1963: Joseph Losey estrena su película The servant (El sirviente).

1982: en el marco de la Guerra de las Malvinas, tropas argentinas desembarcan en las islas Georgias del Sur.

1995: Michael Jordan anunció su vuelta a la NBA con una rueda de prensa en la que solo dijo: «I’m back» (‘he vuelto’).

2002: en la Antártida, un iceberg de grandes proporciones (3000 m2 y de 200 m de profundidad) se desprende de la plataforma continental; se disolverá en un mes.

2003: en Irak, tropas de Estados Unidos invaden por segunda vez ese país (Segunda Guerra del Golfo). De acuerdo con el UTC (tiempo universal coordinado), la invasión comienza a la 01:00 del 20 de marzo.

2011: la Luna, en su elipsis, atraviesa el punto más cercano a la Tierra, a 356 577 km.

2013: El cantante estadounidense Justin Timberlake lanzó su tercer disco The 20/20 Experience.

¿Quién nació el 19 de marzo?

En España

1880: Antonio Ballesteros Beretta, historiador.

1903: José Cuatrecasas Arumí, botánico y farmacéutico.

1920: José Gándara Villegas, ciclista.

1926: Alfonso Silva Placeres, futbolista.

1929: Miquel Martí i Pol, escritor.

1940: Gabriel Díaz Berbel, político.

1946: Bigas Luna, director de cine.

1979: María Vázquez, actriz.

En el mundo

1883: Walter Norman Haworth, químico británico, premio nobel de química en 1937.

1891: Earl Warren, político estadounidense.

1909: Louis Hayward, actor británico.

1933: Philip Roth, novelista estadounidense.

1933: Renée Taylor, actriz estadounidense.

1947: Glenn Close, actriz estadounidense.

1952: Harvey Weinstein, productor de cine estadounidense.

1955: Bruce Willis, actor estadounidense.

1987: Josie Loren, actriz estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 19 de marzo?

Piscis

¿Quién murió el 19 de marzo?

En España

1923: Vicente Climent, pintor.

1988: Sabino Barinaga, futbolista y entrenador.

1999: Juanita Reina, cantante de coplas y actriz.

2013: José Félix Pons, periodista.

En el mundo

1950: Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense.

1974: Edward Platt, actor estadounidense.

1990: Andrew Wood, cantante estadounidense.

1997: Willem de Kooning, pintor neerlandés.

2008: Paul Scofield, actor británico.

2010: Raúl de la Torre, cineasta argentino.

¿Qué se celebra el 19 de marzo?

Día del Padre.