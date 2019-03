Descubre qué pasó tal día como hoy, el 8 de marzo: ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Qué se celebra? Efemérides del día 18 de marzo de 2019.

Tal día como hoy, 18 marzo de 1965, un cosmonauta soviético conocido como el teniente coronel Alexei Leonov salió de la nave espacial Voskshod II para un breve paseo espacial el primero de la historia. Completó el paseo con un salto mortal, y luego procedió a tomar fotografías del espacio. Esto tuvo lugar apenas unos días antes de que Estados Unidos planeara lanzar su primera nave espacial de dos hombres y se convierta en el primer hombre en caminar en el espacio.

Años más tarde, 18 marzo de de 1992, comienza en Sudáfrica el fin del Apartheid. El comienzo del fin del gobierno blanco y el apartheid en Sudáfrica llegó cuando los sudafricanos blancos votaron a favor de reformas políticas para acabar con el apartheid y crear un gobierno multirracial de poder compartido. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 18 de marzo.

¿Qué pasó el 18 de marzo?

En España

1861: España vuelve a invadir la República Dominicana.

1885: en Valencia se alza el último tablado para ejecutar en público a un condenado a muerte.

1910: en Madrid se crea el Centro de Estudios Históricos, uno de cuyos directores más ilustres fue Ramón Menéndez Pidal.

1919: en Valencia, se funda el Valencia Club de Fútbol.

1932: en Zaragoza, se funda el club de fútbol Real Zaragoza.

1937: en Guadalajara ―en el marco de la Guerra Civil Española―, en otra tentativa de aislar Madrid, los republicanos españoles vencen a los italianos en la batalla de Guadalajara.

1995: en Sevilla contrae matrimonio SAR la Infanta Elena de Borbón y Grecia con Jaime de Marichalar.

En el mundo

1865: en el marco de la Guerra Civil Estadounidense, el congreso de los sureños Estados Confederados se reúne por última vez.

1944: en Nápoles (Italia), erupciona el volcán Vesubio. Mueren 26 personas y millares quedan sin hogar.

1965: el astronauta soviético Alexei Leonov, se convierte en la primera persona en caminar en el espacio.

1968: en Estados Unidos, el Congreso deroga el respaldo de oro para el dólar estadounidense.

1975: en Europa se crea la moneda de la CEE, el ECU (European Current Unity: unidad monetaria europea).

1989: en la Gran Pirámide de Guiza (Egipto) se encuentra una momia de 4400 años.

1999: Juan Antonio Samaranch es ratificado y aclamado como presiente por el Comité Olímpico Internacional hasta el año 2001.

2000: en Los Ángeles, antes de la ceremonia de los Premios Óscar se roban 55 estatuillas.

2014: En Moscú se firma la reincorporación de la península de Crimea a Rusia, tras el resultado del referéndum realizado el 16 de marzo en la península ya mencionada.

2015: en Túnez se produce un atentado terrorista a manos de cuatro miembros del Estado Islámico. El ataque se cobra la vida de 19 personas, la mayoría turistas (dos de ellos españoles).

2017: en el Aeropuerto de Orly (Isla de Francia) (Francia) sucede un atentado terrorista.

¿Quién nació el 18 de marzo?

En España

1908: Pedro Cortina Mauri, político.

1911: Gabriel Celaya, poeta.

1912: José Botella Llusiá, investigador y ginecólogo.

1918: Luis Antonio Burón Barba, jurista.

1928: José María Cabodevilla, sacerdote y teólogo.

1928: Miguel Poblet, ciclista.

1928: José María Setién, obispo.

1947: Vicente Ramos, baloncestista.

1949: Rodrigo Rato, político.

1955: Ana Obregón, actriz.

1980: Rapsusklei, rapero.

1988: Jaume Costa, futbolista.

En el mundo

1913: René Clément, cineasta francés.

1926: Peter Graves, actor estadounidense.

1929: Christa Wolf, escritora alemana.

1936: Frederik de Klerk, político sudafricano, premio Nobel de la Paz en 1993.

1938: Mark Donohue, piloto de automovilismo estadounidense.

1941: Wilson Pickett, cantante estadounidense de soul.

1959: Luc Besson, cineasta francés.

1959: Irene Cara, actriz y cantante estadounidense.

1963: Vanessa Williams, actriz y cantante estadounidense.

1970: Queen Latifah, cantante y actriz estadounidense.

1979: Adam Levine, cantante estadounidense, de la banda Maroon 5.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 18 de marzo?

Piscis

¿Quién murió el 18 de marzo?

En España

1886: José María Montoto López Vigil, escritor y jurista.

1892: Isidoro Máiquez, actor.

1989: Francisco García Pavón, escritor.

1992: Antonio Molina, actor y artista.

En el mundo

1947: William Crapo Durant, fundador de General Motors.

1969: Barbara Bates, actriz estadounidense.

1978: Leigh Brackett, escritor estadounidense.

1978: Peggy Wood, actriz estadounidense.

1986: Bernard Malamud, novelista estadounidense.

1990: Robin Harris, actor y cómico estadounidense.

1996: Odysseas Elytis, poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1979.

2001: John Phillips, músico estadounidense, de la banda The Mamas and the Papas.

2002: R.A. Lafferty, escritor estadounidense.

2008: Anthony Minghella, cineasta británico.

2009: Natasha Richardson, actriz británica.

2017: Chuck Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense.

¿Qué se celebra el 18 de marzo?

México: Día de la Expropiación Petrolera

Aruba: Día de la Bandera.

El Salvador: Día del Administrador de Empresas.