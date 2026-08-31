Edgar Allan Poe, escritor, sobre los sueños: «Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche»

Edgar Allan Poe (Boston, 19 de enero de 1809-Baltimore, 7 de octubre de 1849) fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense vinculado al Romanticismo. Está considerado uno de los grandes maestros universales del relato corto y uno de los primeros autores de este género en Estados Unidos. También renovó la novela gótica y alcanzó una enorme fama por sus inquietantes relatos de terror.

Se le reconoce, además, como uno de los principales impulsores del relato detectivesco y realizó importantes aportaciones a la entonces emergente literatura de ciencia ficción. Poe fue uno de los primeros escritores estadounidenses de prestigio que intentó convertir la literatura en su forma de vida, una decisión que le ocasionó numerosas dificultades. A través de sus cuentos, poemas y ensayos exploró los aspectos más sombríos de la mente humana, dejando una profunda huella en el terror moderno, el misterio y el simbolismo.

«Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche»

Una de sus reflexiones más conocidas resume su manera de entender la imaginación: «Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche». En sus obras, lo aparentemente imposible puede adquirir una lógica propia, mientras que aquello que parecía real comienza a resultar extraño, inquietante o incluso aterrador.

Esta cita se puede interpretar desde diferentes perspectivas. En primer lugar, Edgar Allan Poe diferencia entre dos formas de soñar. Por un lado están los sueños nocturnos. Y, por otro lado, se encuentran los sueños de quienes permanecen despiertos y utilizan la imaginación para observar la realidad de una manera diferente. Precisamente, el escritor construyó su literatura sobre atmósferas, emociones y escenarios que obligan al lector a entrar en territorios ambiguos.

También existe una segunda lectura relacionada con la observación. Las personas que sueñan de día no necesariamente están desconectadas de lo que sucede a su alrededor. Es más, pueden ser quienes más atención prestan a determinados detalles, gestos, emociones o situaciones que pasan desapercibidos para los demás. La cita también se puede interpretar desde una perspectiva más íntima: los sueños diurnos se pueden convertir en una ventana hacia nuestros propios deseos, temores y recuerdos.

Y quizá ahí reside una de las grandes enseñanzas de Edgar Allan Poe: algunas de las cosas más importantes no aparecen cuando cerramos los ojos, sino cuando permanecemos despiertos y nos atrevemos a mirar la realidad de otra manera.

Citas de Edgar Allan Poe