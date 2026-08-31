Edgar Allan Poe, escritor, sobre los sueños: «Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche»
La lección de Edgar Allan Poe, escritor estadounidense del siglo XIX, que sigue vigente después de 180 años
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Edgar Allan Poe (Boston, 19 de enero de 1809-Baltimore, 7 de octubre de 1849) fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense vinculado al Romanticismo. Está considerado uno de los grandes maestros universales del relato corto y uno de los primeros autores de este género en Estados Unidos. También renovó la novela gótica y alcanzó una enorme fama por sus inquietantes relatos de terror.
Se le reconoce, además, como uno de los principales impulsores del relato detectivesco y realizó importantes aportaciones a la entonces emergente literatura de ciencia ficción. Poe fue uno de los primeros escritores estadounidenses de prestigio que intentó convertir la literatura en su forma de vida, una decisión que le ocasionó numerosas dificultades. A través de sus cuentos, poemas y ensayos exploró los aspectos más sombríos de la mente humana, dejando una profunda huella en el terror moderno, el misterio y el simbolismo.
«Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche»
Una de sus reflexiones más conocidas resume su manera de entender la imaginación: «Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche». En sus obras, lo aparentemente imposible puede adquirir una lógica propia, mientras que aquello que parecía real comienza a resultar extraño, inquietante o incluso aterrador.
Esta cita se puede interpretar desde diferentes perspectivas. En primer lugar, Edgar Allan Poe diferencia entre dos formas de soñar. Por un lado están los sueños nocturnos. Y, por otro lado, se encuentran los sueños de quienes permanecen despiertos y utilizan la imaginación para observar la realidad de una manera diferente. Precisamente, el escritor construyó su literatura sobre atmósferas, emociones y escenarios que obligan al lector a entrar en territorios ambiguos.
También existe una segunda lectura relacionada con la observación. Las personas que sueñan de día no necesariamente están desconectadas de lo que sucede a su alrededor. Es más, pueden ser quienes más atención prestan a determinados detalles, gestos, emociones o situaciones que pasan desapercibidos para los demás. La cita también se puede interpretar desde una perspectiva más íntima: los sueños diurnos se pueden convertir en una ventana hacia nuestros propios deseos, temores y recuerdos.
Y quizá ahí reside una de las grandes enseñanzas de Edgar Allan Poe: algunas de las cosas más importantes no aparecen cuando cerramos los ojos, sino cuando permanecemos despiertos y nos atrevemos a mirar la realidad de otra manera.
Citas de Edgar Allan Poe
- «Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño»
- «La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia»
- «En la música es acaso donde el alma se acerca más al gran fin por el que lucha cuando se siente inspirada por el sentimiento poético: la creación de la belleza sobrenatural»
- «Una mentira viaja alrededor del mundo mientras la verdad se pone las botas»
- «Amábamos con un amor que era más que amor»
- «Los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas»
- «A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa»
- «Para mí, la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión»
- «Los que cotillean contigo chismorrearán sobre ti»
- «Es dudoso que el género humano logre crear un enigma que el mismo ingenio humano no resuelva»
- «Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura»
- «La poesía es la creación rítmica de la belleza en las palabras»
- «El creyente es feliz. El que duda es sabio»
- «La muerte de una mujer hermosa es, sin duda, el tema más poético del mundo»
- «Cree solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches»
- «Los hombres de genio abundan mucho más de lo que se supone. En realidad, para apreciar plenamente la obra de lo que llamamos genio hace falta poseer todo el genio que necesitó para producir la obra»
- «En lo profundo de la tierra, mi amor miente. Y debo llorar solo»
- «No tengo fe en la perfección humana. El hombre es ahora más activo, no más feliz, ni más inteligente, de lo que lo fuera hace 6000 años»
- «Los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo del alma»
- «El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella»
- «Y siendo joven y sumergido en la locura, me enamoré de la melancolía»
- «La estupidez es un talento para el error»
- «Los afectos humanos más naturales y, por consiguiente, más verdaderos y más intensos son aquellos que surgen en el corazón»
- «Duerme, esas pequeñas rebanadas de muerte, cómo las aborrezco»
- «El arte es mirar para no criticar»
- «Las cosas invisibles son las únicas realidades»
- «Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error»
- «Es una felicidad maravillarse; es una felicidad soñar»
- «Lo que confundes con la locura no es más que una sobreactivación de los sentidos»
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