Este 13 de agosto se celebra el día internacional de la zurdera o de los zurdos, con el fin de dar a conocer las dificultades a las que se pueden enfrentar tales personas en su día a día. Un día especial en el que podemos celebrar a las personas que son zurdas y que ocupan tan sólo entre el 10 y el 15% de la población mundial y entre los que están también celebridades y gente que es muy conocida en todo el mundo. Descubre a continuación, los famosos que nunca imaginaste que fueran zurdos.

Famosos que nunca imaginaste que fueran zurdos

El Día Internacional de la Zurdera nace en 1976, por iniciativa de la Left Handers International, porque los zurdos tienen problemas en un mundo diseñado para diestros, normalmente. Hay que pensar que tal y como hemos señalado, existe entre un 10 y un 15% de la población que usa la mano o brazo izquierdo para realizar las acciones diarias y en ese porcentaje tenemos a famosos. Algunos de ellos ya no viven, pero otros en cambio sí y seguramente no sabías que son zurdos.

Marilyn Monroe

Aunque son diversos los mitos que rodean a Marilyn Monroe, una de las actrices más famosas de Hollywood, se dijo que era zurda, pero es otro mito porque es un dato que no se acabó de confirmar.

¿Leo Messi?

Lo ponemos en interrogante, porque, pese que le da al balón con la izquierda, no se ha demostrado que sea zurdo, puesto que firma los autógrafos con la mano derecha. Así algunas fuentes lo sitúan como ambidiestro, pues puede usar ambas manos y pies de forma distinta siempre dependiendo de los que esté haciendo. Sea lo que sea, y donde esté, seguirá siendo el astro del balón.

Bill Gates

El empresario, fundador de Microsoft, es noticia por sus contribuciones a la ciencia. Así, Bill Gates ya ha dicho veces que es zurdo y lo demuestra cuando realiza diversas tareas, a la luz de todos, con la mano izquierda.

Nicole Kidman

Una de las actrices más famosas y mejor pagadas también es zurda, por lo que la homenajeamos en este día internacional de la zurdera. Para su carrera de actriz ha tenido que realizar algunos papeles donde tuvo que escribir con la mano derecha, algo complicado para ella.

Paul McCartney

De todos es conocido como uno de los integrantes de Los Beatles, Paul McCartney toca la guitarra con la izquierda, de hecho, hay muchos otros músicos zurdos.

Leonardo Da Vinci

Si nos vamos más allá de la historia, nos encontramos con personajes clave, como Leonardo Da Vinci, quien realizó parte de su obra con la izquierda por su condición de ser zurdo.

Barack Obama

El ex presidente de Estados Unidos es zurdo y así lo constató a todo el mundo al firmar su primera orden ejecutiva en 2009. Dijo: “Así es, soy un zurdo, acostúmbrate». Otros presidentes de Estados Unidos también tenían esta condición, como Harry S. Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan y George H.W. Bush.

Oprah Winfrey

La magnate estadounidense de los medios nacida en 1954 en Mississippi ha dejado su huella con una carrera en noticias, entretenimiento y filantropía. Ha financiado becas y subvenciones para organizaciones sin fines de lucro a través de Oprah Angel Network, además de tener su propia cadena de televisión, OWN.

Marie Curie

Marie Sklodowska Curie (1867-1934) nació en Varsovia y se hizo famosa en Francia como física y química que completó una investigación pionera sobre la radiactividad, lo que le valió la distinción de ser la primera mujer en ganar un Premio Nobel. Sus muchos logros incluyen el desarrollo de unidades móviles que permitieron que los hospitales de campaña tuvieran servicios de rayos X durante la Primera Guerra Mundial.

Lady Gaga

Seguramente te reíste de la cantante Stephanie Germanotta por usar un vestido de carne en los MTV VMA de 2010, pero no puedes criticar su gran talento o su conciencia y activismo inquebrantables, sobre todo su apoyo a la comunidad LGBTQ a través de su Fundación Born This Way.

Julio César

El político romano (100-44 a. C.) y general militar que jugó un papel decisivo en el surgimiento del Imperio Romano también era zurdo y además se convirtió en el primer romano histórico en ser deificado oficialmente.

Ludwig van Beethoven

El compositor y pianista alemán es considerado uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos. Su trabajo jugó un papel crucial en la transición entre las eras de la música clásica y romántica.

Kurt Cobain

El hombre que no solo cambió el sonido de Seattle sino que trajo el grunge al mundo con Nirvana, Kurt Cobain (1967-1994) era un diestro que tocaba la guitarra como zurdo. Nadie sabe por qué, pero nadie puede cuestionar el éxito de esa elección.

Keanu Reeves

Hablando de estrellas increíbles, la afable estrella de películas de acción Keanu Reeves también es zurda. Reeves ha tenido un éxito reciente protagonizando la franquicia de acción neo-noir John Wick, aunque quizás sea más conocido por su papel de Neo en «The Matrix».

Cardi B

Desde que Cardi B saltó a la fama meteórica con sus videos virales, se ha convertido en una de las raperas más influyentes de la última década, lanzando éxito tras éxito. Su mayor éxito en las listas hasta ahora ha sido una aparición en el sencillo de 2018 de Maroon 5, «Girls Like You», aunque también hizo bailar a muchos con su controvertida canción de 2020, «WAP».