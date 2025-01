Desde que he encontrado este libro he dejado de ver series en Netflix: engancha desde la primera página

Las series de Netflix han pasado a la historia, desde que encontré este libro y autor español que engancha desde la primera página. Tenemos la suerte de tener unos escritores que son de los mejores del mundo, la intriga, el suspense, la tensión y las ganas de más que generan sus páginas nos hacen olvidarnos por completo de la última serie de Netflix que todo el mundo sigue. Podemos descubrir más de una serie de elementos que son los que nos acompañarán en estos días.

Un buen libro es el mejor compañero de viaje, de una tarde lluviosa o de esos días en los que nos apetece dejar a un lado la televisión. Las pantallas se llevan gran parte de nuestro día a día, pero eso no quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Sobre todo, si nos dejamos seducir por un hábito tan importante como la lectura. Un mínimo de 20 páginas deberíamos leer todos, adolescentes y mayores, para dejar volar nuestra imaginación, sentir esos mundos que se van creando con cada palabra.

Engancha desde la primera página

Desde la primera página podemos engancharnos a una narrativa potente y muy bien estructurada. El problema de los libros actuales es que cuesta que nos seduzcan en las primeras páginas, algo que no sucede con este autor. Toda una revelación que se ha convertido en éxito de ventas en España y en medio mundo.

Nos cautivará un libro y una historia que pone los pelos de punta. El ambiente que ha conseguido recrear en nuestra mente esta novela es uno de los más impactantes. Es de esas páginas que te invitan a más, pero también te dejan huella de una manera que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Una opción que realmente puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un buen libro para estas fechas, para regalar o autorregalarnos, para disfrutar y conseguir volver a amar o instaurar el hábito de la lectura y además hacerlo de la mano de un autor español.

Esta es una de sus novelas más laureadas por la crítica, pero no la única, podemos seguir con las recomendaciones de un autor cuyo nombre es fácil de recordar Paul Pen.

Esta novela te hará olvidar cualquier serie de Netflix

Actualmente, este autor, nacido en Madrid, vive en Alicante, aunque es de padre holandés y de madre mexicana. Paul Pen es el nombre de la persona que ha conseguido enganchar a medio país con sus novelas altamente adictivas. Un nuevo nombre en la narrativa española que ha acabado siendo destacado por los amantes de unas series de Netflix en cuyo guion quizás ha colaborado.

Tal y como se nos presenta este autor en una de las editoriales en las que se publican sus libros: «Escritor y guionista, Paul Pen es autor de siete novelas, entre las que se encuentran El brillo de las luciérnagas y La casa entre los cactus, además de varias colecciones de relatos. Sus obras traducidas al inglés han alcanzado el podio de los libros más vendidos en Amazon USA, superando los 200.000 ejemplares vendidos. Su primera novela, El aviso, fue llevada al cine en 2018, mientras que la adaptación de La casa entre los cactus, con guion del propio autor, ha llegado a la gran pantalla en 2022. En su labor como guionista, Paul Pen ha trabajado también en Alma, la serie de Netflix. Con A un lado de la carretera, su más reciente novela, Paul Pen se afianza como una de las voces más particulares del panorama literario español. Su peculiar universo mezcla personajes únicos y tramas originales en unas historias tan retorcidas como conmovedoras, llenas de tensión y drama, que garantizan un duradero impacto en el lector «.

Podemos descubrir uno de sus últimos éxitos que se presenta en Amazon: «Un thriller que engancha de mano del apodado como «Stephen King español». Vivo en la oscuridad con mis padres, mi abuela, mi hermana y mi hermano. Todos están desfigurados por el fuego. Mi hermana lleva una máscara blanca para tapar sus quemaduras, porque papá dice que su cara podría asustarme. Me gusta mi cactus. Me gusta leer mi libro sobre insectos. Y tocar durante horas el único rayo de sol que se filtra por una rendija del techo. Pero desde que mi hermana tuvo al bebé, todos actúan de forma extraña. Creo que mienten sobre quién es el padre, sobre el hombre grillo que acecha por las noches, sobre lo que sucedió antes de que yo naciera, sobre por qué estamos aquí encerrados. Por lo menos tengo las luciérnagas. Llegaron hace unos días al sótano y las he guardado en un bote. Como dice mi abuela, no existe criatura más fascinante que aquella que es capaz de crear luz por sí misma. Esa luz me anima a conocer el mundo exterior, a escapar, a descubrir qué sucedió. Lo malo es que aquí todas las puertas están cerradas. Y no sé dónde voy a encontrar una salida..».