Deja de comer estos pescados: ningún médico los recomienda

Los pescados que ningún médico recomienda deben salir rápidamente de tu casa, para dar paso a otras opciones más saludables. La alimentación tiene mucho que ver con la salud de las personas, por lo que debemos estar pendientes de cada uno de los elementos que va llegando a nuestra vida en forma de alimentos saludables. Hacemos la lista de la compra intentando incluir todos los alimentos posibles, con algunas novedades importantes. Descubrimos quizás las marcas blancas y algunos nombres propios de pescados o de frutas más baratas que no necesariamente son las mejores.

Estamos intentando sacar unos euros de dónde sea, aunque la comida no debería ser el lugar de hacerlo. La diferencia entre ricos y pobres ya es cada vez más evidente, el pescado que venden en el supermercado puede acabar siendo peor de lo que esperábamos. Con una cantidad de problemas de salud o de elementos que pueden acabar generando más mal que bien. Si incluimos el pescado en nuestro día a día, debemos tener en cuenta algunos tipos que nos ayuden a mejorar nuestra salud y no empeorarla. Hay una lista de tres pescados baratos que no debes incluirlos en tu lista de la compra por nada del mundo.

Comer pescado es beneficioso

Antes que te pongas a tirar el pescado de la nevera, hay que comer pescado y hacerlo de forma regular, ya que es uno de los alimentos que debemos tener siempre en casa. Apostar por una dieta con más pescado, menos carne y más verduras es fundamental para conseguir aquello que deseamos.

Habrá llegado el momento de cuidarnos un poco más y en verano, apetece mucha comida más ligera que nos sirva para descubrir la esencia de una serie de elementos que son fundamentales. Es hora de conseguir que nuestro día a día acabe siendo mucho mejor, de la mano de una serie de elementos que van llegando a gran velocidad y que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia.

En esencia tenemos en mente algunos detalles que acabarán marcando un antes y un después. Es indispensable apostar por la comida lo más saludable posible de la mano de un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en hacer la compra de otra manera. Siguiendo las recomendaciones de los médicos y los especialistas en nutrición, debemos eliminar pescados que vienen de fuera de España y tienen unas características que no son nada buenas para la salud.

Lista de los pescados que debes dejar de comer

La panga es un pescado que precede casi en su totalidad del río Mekong en el sudeste asiático. Un lugar que puede acabar siendo uno de los más contaminados del mundo y que seguramente trasladamos todo lo malo que llega a una velocidad que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Una opción de lo menos recomendable, que aunque sea pescado, no es nada bueno que acabe llegando a nuestro día a día, podemos optar por unas simples sardinas en lata que pueden ser los que marquen un antes y un después. A nivel nutricional contiene un 50% menos de proteínas y entre un 60% y 80% menos de ácidos grasos poliinsaturados que otro pescado blanco más recomendable, como la merluza.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en dejar en el supermercado otro alimento que puede acabar siendo altamente perjudicial. La Perca en este caso no viene de China, sino de África. Al igual que sucede con la panga son zonas de alta contaminación, ya que no hay ninguna normativa que regule la llegada de determinados residuos al río. Nutricionalmente aporta pocas calorías y ningún ácido graso recomendable, en su lugar, podemos apostar por una caballa o una sardina que son igual de baratas y están a un nivel nutricional más elevado. Si quieres puedes comprar sardinas en lata con aceite de oliva, cuesta 2 euros y con un poco de tomate en forma de ensalada estarán de vicio.

Tilapia es el nombre del tercer pescado que debes desterrar de tu día a día. Una opción que suele proceder de las piscifactorías de China y que no es la más recomendable nutricionalmente, sino todo lo contrario. Puedes comer mucho mejor de la mano de una serie de elementos que son claves. Aprovechar las ofertas del supermercado o los enlatados de buena calidad es una manera de incluir más pescado en nuestra dieta. Hay pescados deliciosos con buenas cantidades nutricionales y muy saludables, el bacalao puede ser una buena opción sin apenas espinas o un poco de salmón o trucha que sabemos que viene de Europa. Además de nuestras pescaderías que nos acaban aportando el pescado local o de proximidad más delicioso y de todos los precios.