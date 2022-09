Cuidado con pedir este aperitivo frito, puede ser perjudicial para tu salud

La comida frita es el enemigo número 1 para mantener la línea, por eso, si te importa y quieres perder peso, debes eliminarla por completo ya que además no es que sean alimentos saludables. Sin embargo muchas veces hacemos algún sacrificio o de hecho, no tenemos porqué negarnos a comer frito si lo hacemos con moderación y en pequeñas cantidades. Eso sí, de entre todos los alimentos fritos, existe uno que suele comerse como entrante que es mejor que no vuelvas a probar si deseas cuidarte. Descubre ahora, el aperitivo frito que puede ser perjudicial para tu salud.

El aperitivo frito que es malo para la salud

Entre los fritos, los expertos desaconsejan categóricamente uno en concreto ya que no es nada recomendable ni para la dieta ni tampoco la salud. Un aperitivo o entrante que sin embargo no suele faltar en muchos restaurantes.

Los alimentos fritos son malos por varias razones. Para la línea, porque durante la cocción absorben gran cantidad de aceite lo que aumenta su aporte calórico, dificultando y lastrando la digestión. Pero también para la salud en general, ya que estos productos contienen almidón y determinan la creación de acrilamida; Sustancia cancerígena que se forma debido a la cocción a altas temperaturas. Su ingesta determina entonces un mayor riesgo de enfermedad en general.

Sin embargo, según existe un aperitivo frito que puede ser realmente malo, no solo para tu salud sino también para tu metabolismo. Hablamos de los palitos de mozzarella . Esto se debe a que, además de ser fritos, contienen queso que tiene un alto contenido en grasas. Todo esto crea una mezcla letal para la digestión y el metabolismo. Una «bomba» calórica y de colesterol que debes evitar a toda costa.

Además, estos palitos o «sticks» también contienen gluten además de lácteos; ambos son inflamatorios y pueden causar aumento de peso e hinchazón. Por otro lado los hidratos de carbono que contienen son sin duda los menos saludables para comer sin importar la edad, aunque especialmente debemos evitarlos a partir de los 40 años, ya que no aportan ningún beneficio en términos de nutrición. Todo ello provoca picos de insulina , aumenta un marcador inflamatorio (IGF-1) y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas por la acumulación de grasa.

Por todo ello, los nutricionistas recomiendan evitar los palitos de mozzarella en favor de carbohidratos mejor procesados, como frutos secos, legumbres, cereales integrales, frutas y verduras. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!.