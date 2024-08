Cuenta lo que hace una alumna en un examen y los aplausos se escuchan en el espacio

Una alumna ha conseguido dejar en shock a un profesor por lo que hace en un examen, este gesto se ha convertido en viral y los aplausos se escuchan en el espacio. Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para los temidos exámenes de septiembre. Cuando llegan esas jornadas en las que tendremos que estar preparados para sacar todo lo que llevamos dentro. Unos estudios que parece que han dado más de una alegría a un profesor que sigue asombrado por lo que ha hecho una alumna.

La responsabilidad a la hora de recibir una buena o mala clasificación recae no solo en el alumno, sino también en el profesor. El docente es el encargado de sacar a la luz una serie de temas que deben interiorizar sus alumnos. Que realice una buena o mala explicación es lo que acabará generando que la alumna pueda decir más o menos lo que se espera de ella. La manera de expresarse es ese examen que puede decir mucho del trabajo de la alumna y también del profesor implicado en esta acción que tenemos por delante.

Un profesor realiza un comentario sobre el examen de una alumna que ha hecho que las redes sociales reaccionen de inmediato. Son días de agosto en los que muchas personas están pendientes de unos exámenes que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después.

Una alumna de 2do año (!) me escribió un exámen de OCHO CARILLAS sobre la Alta Edad Media. Obvio q un poco me quiero rajar un tiro pero al mismo tiempo es una maravilla. Presenta hechos, contrapone teorías, formula opiniones. Todo en un examen presencial.

My work here is done

— Sergio (@boedo_monamour) August 9, 2024