Si hay algún animal que satisfaga fácilmente las aversiones de la mayoría de la población mundial, son las cucarachas. La presencia de estos insectos está especialmente ligada a los espacios de vida humana, ya que no dudan en alimentarse de cualquier posible desperdicio de comida. Muchas personas tienen un miedo visceral a las cucarachas y la sola idea de ver una en casa les crea una sensación de angustia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si las cucarachas realmente representan un peligro? las cucarachas, ¿muerden o pican?.

Las cucarachas ¿muerden o pican?

Estos animales tienen fama de ser insectos indestructibles capaces de sobrevivir incluso a un holocausto nuclear. Son criaturas que se las arreglan para vivir en ambientes increíblemente antihigiénicos e insalubres y son fáciles de transmitir enfermedades, pero a diferencia de lo que uno podría pensar, les encanta encontrar lugares particularmente limpios, donde no haya rastro de materia orgánica en descomposición.

Y si alguna vez te has preguntado si estos animales muerden o pican, la respuesta es bastante sencilla. Las cucarachas no tienen aguijón, por lo que no nos pueden picar de ninguna manera. Al mismo tiempo, sin embargo, están equipados con un aparato bucal similar a la masticación que les permite morder con una fuerza 50 veces mayor que su peso corporal.

Esto significa que su mordida es cinco veces más fuerte que la de un humano. Evidentemente, estos animales no se dedican a morder a los humanos, sino que solo lo hacen en casos muy concretos, por lo que es muy poco probable que alguno de ellos te muerda.

Por qué nos muerden las cucarachas y donde

Sin embargo, en el caso de que hubiera escasez de alimentos, seguramente no tendrían problemas a tientas para morder cualquier cosa, siempre y cuando les sirva para alimentarse y en este “menú” también estamos incluidos los seres humanos. Los raros casos en los que una cucaracha puede morderte es durante la noche, cuando sus «víctimas» están dormidas. Las zonas más propensas a las picaduras son los pies, los dedos, las uñas y las pestañas.

Estas áreas son donde se acumulan los mayores residuos de materia orgánica y pueden aparecer como «suculentas» para uno de estos insectos hambrientos. Evidentemente, para reducir los riesgos es recomendable mantener una buena higiene corporal y eliminar cuanto antes su presencia de nuestros hogares, ya que son criaturas que se multiplican a una velocidad impresionante.

Qué hacer si me ha picado una cucaracha

En caso de que te haya picado una cucaracha, no te preocupes demasiado y trata la herida como cualquier otra picadura de insecto. Lavar la zona afectada con agua y jabón y comprobar si hay reacción de algún tipo en las próximas horas. Si no hay mejoría o si aparece una forma alérgica, debes contactar a un médico para sugerir la terapia adecuada.