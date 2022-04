¿Cuándo caduca el chocolate y cómo se conserva?

El chocolate es uno de los alimentos que más se consumen en el mundo. Todos compramos la tableta de chocolate que más nos gusta o incluso compramos de distinto porcentaje de cacao o aquellas que llevan además de chocolate otros ingredientes como galleta por ejemplo o almendras, pero una de esas tabletas ¿Cuánto tiempo la podemos tener en la despensa? ¿Es correcto guardarla ahí o es mejor meterla en la nevera? Descubramos a continuación todo sobre el chocolate, cuándo caduca realmente y cómo se conserva.

¿Cuándo caduca el chocolate?

Dependiendo de cada persona, el chocolate puede durarnos más o menos tiempo almacenado pero al margen de esto, debemos tener siempre en cuenta que no todo el chocolate es igual y por ello, no todo parece tener el mismo tiempo de conservación. En este sentido, algo muy importante a tener en cuenta para saber cuándo caduca el chocolate es el contenido de leche en este. Cuanta más leche haya en el chocolate, más rápido perderá su sabor.

Esto significa que el chocolate blanco y el chocolate con leche no durarán tanto como el chocolate negro. El chocolate blanco, que se compone casi exclusivamente de leche y manteca de cacao, es el que pierde calidad más rápidamente. También es probable que el chocolate con leche se eche a perder más fácilmente debido a su alto contenido de lácteos.

Fecha de caducidad chocolate

Al margen de tener en cuenta el dato de la cantidad de leche en el chocolate, siempre es conveniente mirar la fecha de caducidad que venga marcada en nuestra tableta de chocolate, pero lo cierto es que en este tipo de alimento (de la misma manera que en otros muchos como las galletas o los yogures) ya no suele aparecer indicada una fecha de caducidad sino de «consumo preferente».

Esa fecha de consumo preferente hace referencia al tiempo en el que el alimento en cuestión, en este caso el chocolate, se encuentra en perfecto estado, pero una vez superada esa fecha no es que no podamos comerlo sino que será mejor inspeccionar su estado. El método de conservación es entonces clave ya que si hemos guardado bien nuestro chocolate y no tiene señales de estar pasado, podremos comerlo más allá de esa fecha.

Tengamos en cuenta además que el chocolate tiene grasa y azúcar y poca humedad y esto hace que sea un alimento que suele durar bastante tiempo si está bien almacenado. De hecho, basta comprar cualquier tableta para darnos cuenta que en la mayoría de ellas aparece una fecha de consumo preferente que va de los 12 hasta los 26 meses.

Cómo almacenar chocolate

Dado que lo importante es almacenar bien el chocolate para que nos dure más tiempo, será bueno seguir estos consejos:

Protege el chocolate del calor, la luz y la humedad (la temperatura ideal es de 12/15 grados)

(la temperatura ideal es de 12/15 grados) No lo guardes cerca de alimentos con olores fuertes (la manteca de cacao absorbe los olores rápidamente)

(la manteca de cacao absorbe los olores rápidamente) Si hace demasiado calor y quieres conservar el chocolate en el frigorífico, mételo en un recipiente hermético, para que no pase la humedad y los olores.

¿Qué es la pátina blanca sobre el chocolate?

La película blanca y las manchas claras que a veces se forman en la superficie de una tableta de chocolate se denomina «floración grasosa». No significa necesariamente que el chocolate no se pueda comer. El chocolate cubierto con pátina blanca no tendrá su sabor óptimo, pero igual se puede utilizar sin problemas sobre todo en la preparación de recetas.

Pero, ¿por qué se forma esa pátina blanca? Hay dos tipos de floración grasa. La primero está relacionada con la grasa del chocolate e indica que la manteca de cacao se ha separado de los demás ingredientes del chocolate. La otra es, en cambio, una división del azúcar provocada por la condensación: el azúcar absorbe la humedad en la superficie del chocolate y, una vez evaporada, forma cristales. En ambos casos, el chocolate cubierto por la película blanca se puede comer y es simplemente el resultado de un mal almacenamiento del chocolate.

Los rastros de grasa y, por lo tanto, la película blanca o las manchas blancas en la superficie del chocolate, se eliminan fácilmente: simplemente derrite el chocolate en un molde y déjalo enfriar.

Cómo saber si el chocolate se ha estropeado

No existe una forma comprobada de saber si el chocolate se ha echado a perder. En términos generales, si el chocolate huele bien y sabe bien, sigue siendo bueno.

El chocolate se considera así un alimento no perecedero, lo que significa que no caduca y no se estropea. Sin embargo, el chocolate muy viejo, aunque probablemente todavía sea seguro para comer, conservará muy poco de su sabor original.