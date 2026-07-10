¿Cómo se escribe en español, ‘contrarrembolso’ o ‘contrarreembolso’? La RAE no admite el debate, y muchos no lo entienden

En español hay palabras como vulcanismo o volcanismo que nos generan muchas dudas. Y cuando se mezclan vocales repetidas o la doble erre la cosa se complica. Es el caso de contrarrembolso y contrarreembolso y la Real Academia Española (RAE) ha tenido que aclararlo.

Aunque contrarrembolso nos suena mucho mejor, la RAE acepta ambas opciones, pero no siempre se deben usar igual. Esto es lo que sostiene tanto la Fundéu como el Diccionario panhispánico de dudas (DPD).

Eso sí, lo que jamás deberías hacer es escribirlo con una sola erre tras contra, sin respetar la norma ortográfica. Es decir, en ningún caso contrareembolso es correcto.

Cómo se escribe en español, ‘contrarrembolso o ‘contrarreembolso’, según la RAE

La RAE explica en el DPD que reembolso es la forma mayoritaria, con doble e, aunque también admite la variante simplificada rembolso. Esa doble posibilidad afecta a la expresión formada con contra.

Por eso existen contra reembolso y contra rembolso cuando se escriben en dos palabras. Y también contrarreembolso y contrarrembolso cuando funcionan como una sola palabra.

Es decir, aunque haya opciones mayoritarias esto no es tan fácil como decir que contrarrembolso es la única opción válida. Para la RAE hay varias formas de escribir la misma idea.

Cómo nunca puedes escribir ‘contrarrembolso’, según la RAE

Lo curioso es que hay otra forma bastante común que la Real Academia Española (RAE) sí que desaconseja en todos los casos. Hablamos de la grafía con una sola erre: contrareembolso o contrarembolso.

La razón es meramente ortográfica, y es que cuando contra se une a una palabra que empieza por r, esa erre se duplica para conservar el sonido fuerte.

Es el mismo criterio que se ve en palabras como contrarreforma o contrarreloj. No escribimos contrareloj si queremos mantener la pronunciación correcta, y con contrarreembolso ocurre lo mismo.

Por qué a veces escribimos ‘rembolso’ y otras ‘contrarrembolso’ en español

Otra duda que solemos tener es si lo correcto es escribirlo en una sola palabra o en dos. Y en este caso la RAE sí que tiene una preferencia clara, según el uso que hagamos de la expresión.

Cuando tiene valor adverbial, es decir, cuando indica la forma en la que se paga o se envía algo, se prefiere la escritura en dos palabras: contra reembolso. Es el caso de frases como enviar contra reembolso o pagar contra reembolso.

En cambio, cuando funciona como sustantivo o adjetivo, se prefiere escribirlo en una sola palabra: contrarreembolso o contrarrembolso. Por ejemplo, pago contrarreembolso, envío contrarreembolso o el contrarreembolso.

En la misma línea la Fundéu lo explica de una forma todavía más sencilla. Se escribe en dos palabras si funciona como complemento de modo y en una si actúa como nombre o adjetivo.

Otras palabras que no sabemos escribir en español, según la RAE

Este caso no es único en español, ya que ocurre con otros términos como exorbitante (o exhorbitante). En este ejemplo lo que nos baila es la h, pero en otras palabras la duda está en la vocal.

Por ejemplo, ocurre con resiliencia o resilencia. La duda aparece de forma directa en el apartado de consultas lingüísticas de la RAE. Y la academia ha dejado claro que la forma correcta es resiliencia, procedente del inglés resilience, y este, a su vez, del latín resiliens, -entis.

Es decir, lo importante está en esa i que aparece después de la ele. No es un matiz menor ni una variante secundaria, sino la grafía que la Academia considera correcta en español.

Por tanto, escribir resilencia supone apartarse de la forma recogida oficialmente. De hecho, la propia entrada del Diccionario de la lengua española (DLE) confirma ese criterio.