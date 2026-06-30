¿Cómo se dice correctamente en español, ‘este agua’ o ‘esta agua’? La RAE aclara la duda aunque muchos crean llevar la razón

Cuando uno se propone aprender un nuevo idioma, una de las partes más difíciles a la hora de interiorizarlo suelen ser los géneros de las palabras. Aunque en un idioma una palabra adquiera un género, puede ser que en otro sea distinto. Es por ello que la RAE ha decidido aclarar cuál es el género correcto para la palabra agua.

El Diccionario de la Lengua Española recoge un total de más de 93.000 palabras, que va aumentando cada año. La RAE, por ejemplo, ha decidido en los últimos años incluir expresiones del habla popular hispanohablante, siendo algunos ejemplos perreo, machirulo o chundachunda. Es por ello que es normal que incluso los hablantes del castellano se confundan al usar alguna palabra.

¿Cuál es la forma correcta de decirlo?

Una de las consultas más frecuentes respecto al género de los artículos en el idioma castellano está derivada del término agua. Antes de nada, hay que explicar si se dice el agua o la agua. Lo cierto es que lo normal es que se utilizase el género masculino porque se trata de un sustantivo femenino, de ahí que, por ejemplo, digamos el agua fría o poca agua.

No obstante, la RAE explica que, al comenzar la palabra por una a tónica, por motivos fonéticos, se aplica en singular la forma el del artículo en lugar de la. Ahondando un poco más, el Diccionario panhispánico de dudas apunta que los artículos la y una adoptan, por motivos sonoros, las formas el y un cuando van inmediatamente delante de un sustantivo que comienza por a tónica.

El género depende del número

Sin embargo, si tenemos en cuenta que se escribe el agua, ¿es correcto decir este agua? Pues no, no es correcto decirlo, ya que, como hemos informado antes, sigue siendo una palabra en femenino, a pesar de que usemos el artículo el para su forma en singular.

Como explica la RAE, se usan los demostrativos esta, esa y aquella, incluso si comienzan por a tónica, como por ejemplo esta agua, esa águila, aquella hacha o esta área.