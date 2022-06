¿Por qué desaparecieron los mayas? Entre los años 300 y 900 dC la civilización maya vivió un momento de magnificencia, riqueza y esplendor. En Tikal, uno de los centros más importantes, se construyeron más de 3000 edificios, entre pirámides y palacios. La civilización maya se fundó sobre ideologías religiosas muy fuertes. Todos los grandes descubrimientos de los mayas, como las matemáticas y la escritura, se basan, de hecho, en una base religiosa. En los años venideros, sin embargo, esta civilización sufrió un colapso repentino hasta su desaparición final y misteriosa.

La desaparición de los maya

Los Mayas y su civilización está entre las más importantes si hablamos de las culturas precolombinas. Dejaron un legado a nivel científico y astronómico de lo más importante y también se le reconoce el haber desarrollado un lenguaje escrito de lo más completo, con grandes aportaciones en el arte y la arquitectura.

Si que es cierto, que en los últimos años se ha estado hablando mucho de lo mayas, especialmente por la creencia de que ellos predijeron el final del mundo en diciembre de 2012. Pero no sólo eso. Se ha despertado también un interés sobre las causas de desaparición de aquella civilización y todo lo que habla de ella, incluso dejando a parte los argumentos de carácter científico y pasando a hablarse de las especulaciones y los mitos.

Pero si nos fijamos en lo científico, qué duda cabe que debemos hablar de la teoría o creencia que muchos creen y que atribuye la causa de todo a las erupciones volcánicas, mientras que otros hablan de pueblos invasores que llegaron a aniquilar a la población al deshabitar las ciudades. Una teoría que os explicamos con más detalle más adelante porque parece ser la más aceptada de los últimos años.

El cultivo de la tierra y el fin de los mayas

Otra de las hipótesis más fiables , sin embargo, sería atribuible al cultivo de la tierra . El bienestar de este pueblo provenía principalmente de la agricultura, pero no supieron explotar el potencial de su territorio al no conocer la técnica de rotación de las plantaciones. Al no alternar los cultivos de una estación a otra, hicieron que el suelo fuera cada vez más árido y menos fértil hasta que, con la sequía que asoló sus zonas entre los siglos VIII y IX, el fin del sistema productivo fue definitivo.

Los mayas, sin suficiente comida y agua, se vieron obligados a huir de sus ciudades. Esta civilización no desapareció por completo, pero durante el advenimiento de los españoles ya se encontraba debilitada por las guerras internas y los conflictos con otros pueblos vecinos y así continuó su nefasto declive.

Desaparición y el legado que dejaron

Con todo lo explicado, lo normal es creer que los Mayas terminaron por desaparecer totalmente después de la conquista de los españoles, pero como ya hemos señalado después de que llegaran hubo muchos grupos pequeño que se refugiaron, incluso llegaron a formar un reino independiente que perteneció a Guatemala, aunque también terminó siendo conquistado a finales del XVII.

Otros grupos pudieron establecerse en la zona sudeste de México y en regiones de lo que hoy son Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. En todos estos países hay, hasta el día de hoy, mayas supervivientes y en Guatemala son el grupo étnico principal.

De los estados mayas que fueron conformándose después de la conquista por parte de los españoles, el último terminó desapareciendo al comenzar el siglo XX, teniendo legar con el final de la guerra de castas que sucedió en Yucatán a partir de 1847 y donde los nativos mayas de la región se levantaron contra la población de blancos. En el año 1901 las tropas del ejército federal mexicano ocuparon la capital maya de Chan Santa Cruz donde se produjo así la desaparición del último estado maya.

A partir de aquel momento, la existencia como tal de los mayas tuvo su principal manifestación en los grupos étnicos que están en los países de América Central de los que hemos hablado antes y que siguen formando importantes poblados con tradiciones y creencias todavía vivas de esta civilización tan antigua.

Hablamos de unos habitantes que tienen rasgos que terminan siendo una combinación de creencias e ideas de la era clásica y pos colonizadora, que sin lugar a dudas han contribuido a que siga viva, de alguna manera, el importante legado Maya.

Por último cabe preguntarse si los mayas tenían la percepción de los riesgos que corrían y una idea de cómo afrontar la situación en lo que respecta a lo antes mencionado sobre la tierra y los cultivos y el hecho de acabar provocando que ya no tuvieran tierra fértil de la que poder alimentarse ¿Puede su historia enseñarnos algo? Quizás frente a ellos seamos más conscientes de los riesgos derivados de una explotación excesiva de los recursos disponibles en la Tierra dado que aunque su legado es infinito, quizás en este sentido no supieron afrontar la situación.