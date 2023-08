Las cinco mejores recomendaciones para poder disfrutar de las Perséidas y no quedarte con las ganas

Estas son las cinco mejores recomendaciones para poder disfrutar de un fenómeno típico del mes de agosto, las Pérseidas. La llegada de esta cíclica lluvia de estrellas es una realidad que nos afectará durante estos próximos días. Pese a empezar a finales de julio, el momento de máximo esplendor coincide con la festividad de San Lorenzo, el 11 de agosto. En estos días debemos prepararnos siguiendo las recomendaciones de los astrónomos para disfrutar de un espectáculo natural sin precedentes, las Perséidas. Toma nota de lo que debes hacer para no quedarte con ganas de más.

Estas son las 5 mejores recomendaciones para poder disfrutar de las Perséidas y no quedarte con ganas

Las fechas son importantes. Pese a que la lluvia de estrellas ha empezado en julio, el momento de máximo esplendor será este año entre el 12 y el 13 de agosto. Es cuando caen más estrellas fugaces, por lo que será más sencillo ver mejor este espectáculo. En los momentos de máxima intensidad de esta lluvia caen hasta 100 por hora, por lo que es casi imposible no verlas, estemos donde estemos.

Apártate de la ciudad y de la contaminación lumínica. Busca un lugar apartado en el que no tengas que lidiar con las luces de las farolas o de los edificios. Un bosque o cerca del mar en el que nada te pueda no hacer ver este espectáculo. No nos damos cuenta de lo bonita que es una noche estrellada hasta que no salimos de la gran ciudad. Este año las Perséidas son la excusa para hacerlo.

Busca un sitio cómodo. No creas que va a ver la lluvia de estrellas de forma inmediata, es un proceso natural que puede tardar horas o que puede ir llegando con cuentagotas. Busca un sitio en el que te puedas sentar o tumbar para ver el cielo cómodamente, de lo contrario, te puedes perder gran parte de esta lluvia.

Prepara una buena cámara. Si quieres sacar buenas fotos, deberás tener el equipo necesario para conseguirlo. De lo contrario, no podrás ver correctamente esta lluvia inmortalizada para los próximos días.

Los días 12 y 13 de agosto podrás ver las Perséidas, este año mirando a la luna nueva habrá más posibilidades de que se vean mejor. A medida que nos alejamos de la luna llena, podemos ir viendo con mucha más claridad este espectáculo natural.