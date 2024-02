La cámara del fin del mundo: qué es y dónde está

El Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega, representa uno de los logros más significativos de la humanidad. A pesar de los conflictos bélicos y los cambios geopolíticos de los siglos XX y XXI, diversos países han sido capaces de dejar a un lado sus diferencias para colaborar en un proyecto de alcance global: la cámara del fin del mundo.

Este proyecto, conocido como el Banco Mundial de Semillas o Cámara Global de Semillas, alberga millones de semillas en previsión de posibles cataclismos climáticos. En este mundo subterráneo distópico, las semillas de distintos países, incluso aquellos en conflicto, coexisten a temperaturas extremadamente bajas.

Así es la cámara del fin del mundo

Ubicada estratégicamente en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard, se erige la Cámara Global de Semillas, uno de los lugares más protegidos del mundo. Este imponente almacén subterráneo, inaugurado en 2008, se extiende sobre más de mil metros cuadrados divididos en tres almacenes, convirtiéndose en el depósito de semillas más grande del mundo.

Conocido popularmente como la «cámara del fin del mundo» debido a su capacidad para resistir terremotos y otros desastres, este banco de semillas está diseñado para salvaguardar la biodiversidad de especies de cultivos cruciales en caso de catástrofes locales o globales.

Construido a prueba de erupciones volcánicas y terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter, así como de la radiación solar, la cámara se beneficia del permafrost del exterior como refrigerante natural en caso de fallo eléctrico. Los almacenes subterráneos mantienen una temperatura constante entre -3 y -6 °C de manera natural, pero cuentan con sistemas de refrigeración artificial que pueden alcanzar hasta -18 °C para asegurar la conservación de las semillas durante siglos.

La Cámara Global de Semillas no es un banco genético convencional al que puedan acceder investigadores u otros interesados directamente. En cambio, fue diseñado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen muestras de sus colecciones de semillas y puedan replicarlas en caso de pérdida debido a conflictos bélicos, actos terroristas o desastres naturales.

Aunque la idea de un banco de semillas internacional no es nueva, el Banco Mundial de Semillas en Svalbard es único en su enfoque global y su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria a escala mundial. La única vez que se han retirado semillas del banco fue durante la guerra en Siria en 2015, cuando el International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) de Alepo perdió su contenido debido al conflicto. Afortunadamente, habían depositado duplicados en el banco de Svalbard, lo que permitió la recuperación de parte de la biodiversidad perdida.

La construcción y el mantenimiento del Banco Mundial de Semillas están financiados por Noruega, con la coordinación diaria a cargo del Ministerio de Agricultura y Alimentación, junto con el Nordic Gene Resource Centre y la Global Crop Diversity Trust. En su décimo aniversario en 2018, se inició un proyecto de mejora que incluye la construcción de un nuevo túnel de acceso y un edificio para unidades de suministro de energía y refrigeración de emergencia.

El Banco Mundial de Semillas en Svalbard alcanzó el millón de variedades de semillas en 2021, aunque tiene capacidad para cuatro veces y media esa cantidad. España ha enviado de más de 1.000 semillas al banco, incluyendo cereales, leguminosas y hortalizas, lo que refuerza su papel en la protección de la diversidad genética y la seguridad alimentaria mundial.

Isla de Spitsbergen, uno de los lugares más remotos del mundo

Spitsbergen, la isla más grande del archipiélago de Svalbard, se encuentra en la confluencia del océano Ártico, el mar de Barents y el mar de Groenlandia. Con una superficie de aproximadamente 39,044 km², es conocida por sus picos escarpados y su ubicación dentro del círculo polar ártico.

La isla fue nombrada por el explorador neerlandés Willem Barents en 1596 y ha sido habitada por cazadores Pomor rusos, vikingos y exploradores desde entonces. Actualmente, Noruega y Rusia son los únicos países con derecho a asentarse en el archipiélago según el Tratado de Svalbard.

La ciudad más grande de Spitsbergen es Longyearbyen, seguida por la mina de carbón de Barentsburg. Otras comunidades incluyen las antiguas ciudades mineras de Pyramiden y Grumantbyen, una base de investigación polaca en Hornsundet y la remota población de Ny-Ålesund en el extremo norte.

El clima de Spitsbergen está influenciado por su alta latitud y la Corriente del Atlántico Norte, lo que resulta en veranos frescos y moderados inviernos. La isla alberga una rica biodiversidad, incluyendo mamíferos terrestres como el zorro ártico y el reno de Svalbard.

Spitsbergen cuenta con varios parques nacionales y áreas protegidas, y su población, que alcanza los 2.900 habitantes, disfruta de una baja tasa de criminalidad y una calidad de vida relativamente alta. Longyearbyen es el principal centro de servicios y gobierno en la isla, con una variedad de instalaciones educativas, culturales y de atención médica.