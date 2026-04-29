Un buque de carga instala cilindros gigantes de 24m de altura en su cubierta y, contra todo pronóstico, consiguen lo nunca visto

Estos cilindros gigantes de 24 metros de altura en la cubierta de este buque de carga han ayudado a conseguir lo nunca visto. Será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia en unos días en los que cada detalle cuenta. Estaremos a merced de un cambio nunca visto, con ciertos elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer las novedades de una situación del todo inesperada que pueden ser esenciales.

Este buque de carga representa un antes y un después en una forma de sumergirnos de lleno en esta situación que puede acabar siendo la que transformará de lleno la navegación. Contra todo pronóstico y de una manera que nos costará creer. Un nuevo sistema que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar una novedad plena en este giro radical al que nos vamos a enfrentar de lleno. La tecnología avanza y lo hace a toda velocidad, para darnos algunas novedades plenas en este tipo de elementos que tenemos por delante.

Consiguen lo nunca visto con una tecnología que instalan en un buque de carga

Los buques de carga siguen siendo imprescindibles para el transporte de mercancías. En especial en estos días en los que necesitamos descubrir lo mejor de un tipo de movimientos que pueden ser especialmente bienvenidos en estos tiempos que corren.

Estaremos a merced de un buque que puede hacernos sentir el control de una tecnología que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve. De esta manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Es momento de conocer una forma de moverse que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Con algunas novedades esenciales que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en un futuro no muy lejano. Estos expertos pueden darnos algunos ingredientes que son esenciales que tengamos en consideración.

Esta tecnología que hasta ahora no se había instalado en ningún buque de carga podría acabar siendo la antesala de algo más. De una novedad importante en estos días que hasta el momento no habíamos visualizado.

Estos cilindros de 24m tienen un propósito

Tal y como nos explican desde la naviera Oldendorff: «Oldendorff Carriers (Oldendorff) se complace en anunciar la exitosa instalación y despliegue operativo de Rotor Sails en el Chinook Oldendorff. A través de un acuerdo conjunto anunciado por primera vez en diciembre de 2023, Chinook Oldendorff transporta carbón de fabricación de acero de Elk Valley Resources (EVR) desde el puerto de Vancouver a clientes a través del Océano Pacífico. «La colaboración con EVR en este proyecto ejemplifica cómo las asociaciones pueden impulsar un progreso significativo», dijo Russ McNeil, Director General de Oldendorff Vancouver. «El Chinook Oldendorff refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones prácticas conscientes del medio ambiente que se alineen con las necesidades de nuestros clientes y nuestros objetivos de sostenibilidad a largo plazo». Equipado con Norsepower Rotor Sails™, el Chinook Oldendorff aprovecha la energía eólica para generar empuje adicional, esperando reducir el consumo de combustible en las rutas transpacíficas en aproximadamente un 10-15%».

Un elemento de gran tamaño y que ocupa gran parte del espacio, pero ayuda a ahorrar un combustible valioso, además de ser más respetuoso con el medio ambiente: «»Aplaudemos a Oldendorff Carriers y Elk Valley Resources por su liderazgo para reducir las emisiones de la industria naviera. Sus esfuerzos innovadores están en línea con el compromiso continuo de la Autoridad Portuaria de Vancouver Fraser con la protección del medio ambiente, y nos complace dar la bienvenida a Chinook Oldendorff en el Puerto de Vancouver», comentó Jennifer Natland, vicepresidenta de Propiedades y Medio Ambiente, Autoridad Portuaria de Vancouver Fraser. Construido originalmente en 2020 como el Dietrich Oldendorff, este barco Post Panamax fue renombrado como Chinook Oldendorff para reflejar la sinergia entre la tecnología Rotor Sail y los patrones naturales de viento en el noroeste del Pacífico. La palabra «Chinook» se origina en el pueblo de las Primeras Naciones del noroeste del Pacífico, refiriéndose a un tipo de viento con variaciones costeras y del interior. Los Chinooks costeros son vientos del suroeste que soplan desde el océano, mientras que los Chinooks del interior son vientos cálidos y secos que descienden el lado oriental de las Montañas Rocosas. El nombre hace referencia al uso innovador de la madre naturaleza para reducir las emisiones en los viajes del buque. Esta iniciativa también se alinea con los esfuerzos globales para crear cadenas de suministro más ecológicas y reducir la huella de carbono de la industria, marcando un paso clave hacia la descarbonización de las operaciones marítimas».