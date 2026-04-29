China no se anda con chiquitas y confirma el giro militar: despliega el Sichuan, su primer buque anfibio Tipo 076, y confirma su poder para hacer frente a EEUU

China ha sacado músculo militar tras desplegar en el mar el Sichuan, su primer buque anfibio tipo 076. Este buque está diseñado para operar con aeronaves avanzadas y apoyar asaltos anfibios a gran escala. Las primeras pruebas de esta megaconstrucción han sido realizadas con éxito en el mar de China Meridional y son un aviso para el resto de potencias mundiales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo buque anfibio de China.

Mientras el mundo mira en alerta hacia el conflicto de Oriente Medio y Estados Unidos se desgasta en la guerra contra Irán, en China siguen dando pasos de gigante para convertirse en la primera potencia a nivel mundial en todos los sentidos. Además de en lo que respecta al comercio, el gigante asiático también está siendo una referencia en lo que respecta a las innovaciones tecnológicas y otro de sus objetivos es progresar como fuerza militar.

La última noticia al respecto tiene que ver con el lanzamiento al mar de su primer buque anfibio tipo 076, que el Gobierno de Pekín está sometiendo a pruebas en el mar de China Meridional. Los primeros experimentos han sido un éxito en lo que respecta a la movilidad de un gran arma militar que pone a la armada china a la altura de las fuerzas más potentes del mundo. Este buque anfibio está diseñado para operar con las aeronaves más modernas del mundo.

Así es el buque anfibio de China

Global Times ha sido el medio que ha informado de las pruebas de China con su primer buque anfibio tipo 076, que está listo para llevar a cabo operaciones con las aeronaves más avanzadas del mundo, así como asaltos anfibios a gran escala. La Marina del Ejército Popular de Liberación confirmó hace unos días que están llevando a cabo las pruebas en entornos marítimos más exigentes en el mar de China Meridional.

#ULTIAMHORA |🇨🇳 | ⚓ China despliega su primer “porta-drones” Tipo 076 Sichuan en el Mar del Sur de China: buque híbrido capaz de operar enjambres de UAVs y fuerzas anfibias. #BreakingNews #China #Navy pic.twitter.com/ml7ngurMzX — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) April 27, 2026

La misma Armada confirmó en un comunicado de prensa publicado en las redes sociales que estas pruebas son «una misión de entrenamiento interregional rutinaria llevada a cabo de conformidad con el plan general de desarrollo de equipos, y no está dirigida contra ningún objetivo específico».

Lógicamente, el Sichuan cuenta con todos los últimos avances de un buque anfibio tipo 076 de última generación que pone a China a la altura de Estados Unidos en lo que respecta a defensa naval. Esta megaconstrucción tiene un desplazamiento a plena carga de 40.000 toneladas y cuenta con una estructura de doble isla (una para navegación y otra para el control de operaciones aéreas) y una cubierta de vuelo de longitud completa. Por lo que respecta a las dimensiones, tiene una eslora (largo) de entre 252 y 263 metros, mientras que su ancho es de alrededor de 45 metros.

La Televisión Central de China también informó en su día que tiene capacidad para transportar aeronaves de ala fija, helicópteros, equipo anfibio y otros activos de última generación. Y lo más importante: se especula con que podría operar con el caza de quinta generación J-35. También cuenta con una innovadora tecnología de catapulta y detención electromagnéticas que le hace operar incluso con drones de combate.

Mientras sigue poniéndose a prueba en el mar de China, lo que está claro es que desde Pekín cuentan con una de las piezas más potentes de la Armada del Ejército Popular de Liberación y que hace que este gigante asiático pueda mirar de tú a tú a Estados Unidos en lo que respecta a la fabricación de buques anfibios de asalto.