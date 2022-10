El bulo que te han colado sobre el código pin en los cajeros: ¡Es mentira!

Esta semana, se ha hecho viral en TikTok un vídeo sobre cómo actuar si nos están robando en un cajero automático. Lo que, supuestamente, debemos hacer es poner el pin al revés en los cajeros. Es decir, si nuestro pin es 5890, poner 0985.

«Cuando haces eso, el dinero saldrá pero se quedará ‘atascado’. El cajero avisará a la policía y empezará a tomar fotos sin que el ladrón se de cuenta. Todos los cajeros automáticos tienen esta función, ve con cuidado», dice el vídeo.

El problema es que es falso, según ha confirmado la Policía Nacional. Se trata de un bulo que existe desde hace años, pero que de vez en cuando y gracias al auge de redes sociales como TikTok, se vuelve a viralizar.

Y otro bulo que vuelve… No te creas lo de marcar el PIN al revés, es #FALSO👎🏻 #StopBulos pic.twitter.com/pLojMHm5Xf — Policía Nacional (@policia) March 27, 2019

Hace unos años, el medio de difusión de este tipo de bulos era el correo electrónico. Por esta razón, la Policía Nacional empezó a recomendar a los usuarios que enviaran los e-mails con copia oculta para evitar que los spammers pudieran hacerse con la larga lista de direcciones.

Además, la Policía Nacional tiene en marcha la campaña ‘Stop bulos’ para frenar la proliferación de ‘fake news’ que no hacen sino alarmar a la población. Es importante no reenviar este tipo de mensajes que llegan a través de las redes sociales o al móvil.

Bulo sobre la vacunación del Covid-19

El del código pin en los cajeros no es el único bulo que se ha viralizado en las últimas semanas.

La Policía Nacional ha alertado sobre un mensaje acerca de la vacunación de la cuarta dosis contra el Covid-19 que dice lo siguiente: «Para que toméis nota. Están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta Dosis de refuerzo. Os dirán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después piden que les deis un código que te mandan por SMS (para hackear el móvil). Si no se lo das cortan. Así hackean. Para que aviséis a familiares, amigos etc. Lo acaban de pasar en la plataforma de sanidad».

Existen varios motivos para no alarmarse al recibir un mensaje como este. Uno de los más relevantes es que, aunque es el Ministerio de Sanidad el que compra las vacunas, son los servicios de sanidad de cada comunidad autónoma los responsables de administrarlas a los pacientes. Por lo tanto, nadie del Ministerio de Sanidad va a llamar para dar una cita.

Hay que tener mucho cuidado con estos mensajes que se hacen virales porque pueden alarmar y crear inseguridades.