Arthur Brooks, experto en felicidad: «La mayoría de nuestras peores decisiones vienen de dejar que el sistema límbico nos conduzca»

Una discusión, una respuesta en caliente o una decisión tomada en un momento de ansiedad pueden terminar provocando arrepentimiento. Arthur Brooks, profesor de Harvard y especialista en el estudio de la felicidad, pone el foco en cómo las emociones influyen en nuestra conducta. Su planteamiento es que aprender a identificar lo que sentimos antes de reaccionar puede ayudarnos a evitar decisiones impulsivas y a construir una vida más satisfactoria.

El cerebro también puede actuar por impulso

Arthur Brooks sostiene que muchas decisiones equivocadas aparecen cuando dejamos que las reacciones emocionales inmediatas dirijan nuestro comportamiento. Esta idea se relaciona con el papel del sistema límbico, un conjunto de estructuras cerebrales implicadas en procesos como la emoción, la motivación y la memoria. Algunas de estas respuestas nos ayudan a detectar amenazas, pero también pueden llevarnos a reaccionar con demasiada rapidez ante situaciones cotidianas.

Sin embargo, el sistema límbico no es un enemigo que debamos apagar. Las emociones cumplen funciones importantes y no todas las decisiones emocionales son malas. El problema aparece cuando respondemos automáticamente sin valorar el contexto, las consecuencias o las alternativas disponibles. La clave está en aprender a reconocer nuestras reacciones y decidir cómo actuar.

La técnica para no reaccionar en caliente

Una de las herramientas que Arthur Brooks destaca es la metacognición, es decir, la capacidad de observar nuestros propios pensamientos y procesos mentales. En lugar de pensar «estoy enfadado y tengo que contestar ahora», podemos identificar la emoción, preguntarnos qué la ha provocado y valorar si conviene responder en ese momento.

Este pequeño cambio no elimina la rabia, el miedo o la ansiedad, pero puede crear una pausa entre lo que sentimos y lo que hacemos. En situaciones de tensión, apartarse unos minutos, respirar con calma o posponer una conversación hasta recuperar la perspectiva puede ayudar a evitar palabras y decisiones de las que después nos arrepintamos.

La felicidad no consiste en estar siempre bien

El profesor también cuestiona la idea de que una vida feliz implique sentirse bien en todo momento. En una entrevista publicada en noviembre de 2025, explicó que las emociones negativas forman parte de la experiencia humana y que pueden actuar como señales de alerta.

Desde esta perspectiva, el objetivo no consiste en eliminar cualquier malestar, sino en desarrollar hábitos que permitan gestionarlo mejor. Arthur Brooks divide la felicidad en tres dimensiones, que son el disfrute, la satisfacción y el sentido. Las relaciones personales, los vínculos sociales y la búsqueda de propósito tienen un papel importante en ese enfoque.