Los arquitectos coinciden: para evitar que tu casa sea un horno por las noches, esto es lo que tienes que hacer con el toldo

Evitar que tu casa sea un horno por las noches, debes hacer algo con el toldo que lo cambiará todo, los arquitectos coinciden con estos pasos. El calor de verano puede acabar siendo la antesala de algo más. Estamos viviendo unos días en los que quizás nos descubrirán un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué puede pasar en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de luchar contra unas temperaturas que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Tu casa puede dejar de ser un horno por las noches, es cuestión de ponernos manos a la obra con ello, de tal forma que tocará poner en práctica algunos detalles que serán esenciales. Este tipo de elementos que van de la mano y que podrían acabar generando más de una alegría inesperada en unos momentos en los que cada pequeño gesto se traduce en algo más. Una lucha constante contra un clima que no mejora, sino que acabará siendo mucho peor de lo esperado.

Coinciden los arquitectos de lo que nos puede estar esperando

Es hora de poner en práctica algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podrían acabar siendo una realidad. Estos expertos en edificios nos pueden descubrir los secretos de este tipo de elementos que desconocemos, una casa, tiene unas corrientes y formas de calentarse o enfriarse.

Cada vez más, nos damos cuenta de la importancia de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada pequeño gesto puede convertirse en algo más. Será el momento de conocer en primera persona estos cambios que aplican estos expertos.

Unos detalles que nos ayudan a vivir bien en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Unas temperaturas que nos hacen estar pendientes de un aire acondicionado que no tiene por qué dejarnos con unas cifras que realmente nos pueden poner los pelos de punta.

Necesitamos buscar las maneras de evitar gastar de más con la ayuda de una serie de elementos que pueden cambiarlo todo por completo. Será el momento de conocer la manera en la que los toldos, que durante el día nos protegen del sol y del calor, pueden seguir siendo útiles para refrescar nuestra casa.

Podrás evitar que tu casa sea un horno por las noches haciendo esto con los toldos

Una buena solución e inversión en esta época del año es colocar un buen toldo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Nos enfrentamos a un descubrimiento que puede ayudarnos a obtener aquello que queremos de una manera más sencilla y barata.

Los expertos de Toldos Graven nos explican que: «Es común identificar los toldos con el sombreamiento de un espacio. Es evidente que cuando suben las temperaturas, buscamos una sombra donde refugiarnos del contacto directo con los rayos solar. Pero, la funcionalidad de un toldo es mucho mayor, ya que puede bajar hasta 5º la temperatura. Poner un toldo en tu terraza evita el sobrecalentamiento. Este término se usa para definir la acumulación excesiva de calor en el interior de una vivienda, causado por el potencial calorífico de la radiación solar. Un efecto positivo en invierno, ya que contribuye a calentar la casa y ahorrar en calefacción, pero que se nos vuelve en contra en los meses de verano. No se trata de un fenómeno abstracto, sino medible. Es tan importante que, en la nueva legislación sobre edificación, pensada para que las viviendas sean sostenibles y eficientes energéticamente, se incluye la instalación de sistemas de protección solar externos».

Además, nos dan algunos consejos básicos para que tu casa esté más fresquita en verano con la ayuda de unos toldos que pueden cambiarlo todo:

Anticípate al sol, baja el toldo antes de que los rayos comiencen a incidir directamente. La automatización es la herramienta más práctica para conseguirlo sin tener que estar pendiente (sensores, programadores).

Cierra las ventanas durante las horas de máximo calor mientras el toldo esté desplegado. Así evitarás que el aire caliente del exterior anule el efecto sombra del toldo.

Regula la altura o inclinación según el movimiento solar: No dejes el toldo en una única posición todo el día, porque perderá su capacidad de bloquear el sol.

Recoge el toldo al atardecer y abre las ventanas por completo. Esto permitirá refrescar con la brisa nocturna.

Una novedad que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta de una manera diferente.